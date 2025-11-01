Leyla, la babysitter dei gemelli, chiamerà Enver nella puntata de La forza di una donna di giovedì 6 novembre. "Non parlare con Bahar di Yeliz o morirà", intimerà la donna prima di chiudere la comunicazione.

Le anticipazioni rivelano che Sarp chiederà l'aiuto di Leyla per impedire a Bahar di lasciare lo chalet per tornare al quartiere. L'uomo spiegherà che se sua moglie venisse a sapere che Yeliz ha perso la vita scapperebbe da lui. Piril chiederà alla babysitter di fare quello che le chiede Sarp.

L'arrivo di Piril allo chalet da Sarp

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Piril si presenterà allo chalet da Sarp, temendo che suo marito sia felice con Bahar.

L'arrivo della donna sarà una doccia fredda per Sarp, che tuttavia dovrà fingere serenità davanti ai bambini. Nisan accoglierà Piril con gioia e la ringrazierà per i vestiti che ha comprato a lei e suo fratello. Bahar in quel momento non ci sarà e Sarp andrà in cucina con Munir e Piril per parlare di tutto. La donna si inventerà che l'hotel in cui alloggiava non era più sicuro e così giustificherà la sua visita improvvisa. Munir, invece, racconterà a Sarp i dettagli sulla morte di Yeliz e questo lo sconvolgerà. L'uomo intimerà a sua moglie e a Munir di non parlare per nessun motivo con Bahar di quello che è successo alla sua amica, perché lei andrebbe via subito per tornare al quartiere. Sarp, però, ricorderà che Bahar è uscita per prendere un caricabatterie e se lo trovasse chiamerebbe subito i suoi cari.

Per evitare ogni rischio, Sarp ordinerà a Leyla, la babysitter dei gemelli, di telefonare a Enver. Quest'ultimo, in quel momento, sarà in macchina con Sirin e Arif dopo la visita a Suat e si domanderà se non sia il caso di andare a denunciare alla polizia il rapimento di Bahar e i bambini.

Enver e Arif in pena per Bahar

Nella puntata de La forza di una donna di giovedì 6 novembre, Arif ed Enver discuteranno su cosa sia meglio fare. La tentazione di andare a denunciare sarà forte, ma Arif avrà anche paura vista la pericolosità degli uomini che hanno tolto la vita a Yeliz senza batter ciglio. "Bahar non ci lascerebbe mai volontariamente", dirà Enver, certo che le sia successo qualcosa o che comunque sia stata trattenuta con la forza da Sarp.

Proprio in quel momento, il telefono di Enver squillerà e la voce di Leyla gli dirà poche parole. "Bahar e i bambini stanno bene", dirà la babysitter, "Ma non parlare con Bahar di Yeliz o morirà". La telefonata si interromperà ancor prima che Enver possa dare una risposta o chiedere altre informazioni. L'uomo spiegherà ad Arif che presto Bahar si metterà in contatto con loro ma non devono dirle nulla di Yeliz. "La sua vita è in pericolo", dirà Enver. Arif non sarà d'accordo, ma la pericolosità della gente con cui hanno a che fare li costringerà a eseguire gli ordini per il bene di Bahar.

Sarp teme che Bahar vada via da lui

Nelle puntate precedenti, Yeliz è morta tra le braccia di Ceyda mentre Sarp scappava con Bahar e i bambini.

Munir ha telefonato al suo capo e gli ha riferito che una donna aveva perso la vita per mano degli uomini che lo cercavano. Sarp in quel momento era in macchina con Bahar e le ha nascosto che qualcuno aveva perso la vita. L'uomo sapeva benissimo che sua moglie sarebbe tornata al quartiere in qualunque modo e l'avrebbe persa. Sarp ha raggiunto lo chalet e ha iniziato a inventare diverse scuse per impedire a Bahar di mettersi in contatto con i suoi cari. Quando Munir ha portato la spesa, mancava il caricabatterie per mettere in funzione il telefono e chiamare Enver. Bahar, però, si è infuriata e a costo di rischiare la vita è uscita da sola per cercare un cavetto. Ormai è questione di tempo: la donna vuole sentire a tutti i costi la voce della sua famiglia.