Nezir origlierà le conversazioni di Piril nella puntata de La forza di una donna di sabato 6 dicembre e ordinerà ad Azmi: "Trova quello chalet".

Le anticipazioni tv rivelano che Piril chiederà a Munir di non ritirare le guardie del corpo, perché non vuole mettere in pericolo Bahar. Nezir ascolterà tutto e capirà che Sarp e la sua famiglia sono in uno chalet. La distanza tra lui e il suo nemico si accorcerà sempre di più.

Ansia e attesa a La forza di una donna: Nezir vicino al suo obiettivo

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Suat porterà via Piril e i gemelli dallo chalet.

Non sarà facile per la donna separarsi da Sarp, ma riuscirà a resistere alla sua insistenza per voltare pagina. In macchina, Piril continuerà a pensare a Bahar che l'aveva supplicata di portarla via con sé con i bambini. Una volta arrivata in hotel, Piril si sistemerà con i suoi figli, ignara delle microspie che Azmi ha fatto piazzare in tutta la stanza. Nezir ascolterà ogni parola e sentirà anche Munir parlare di uno chalet con Piril. "Il signor Suat vuole sapere se dobbiamo ritirare le guardie del corpo dallo chalet", dirà Munir alla donna che gli risponderà di no. "Non voglio certo mettere in pericolo Bahar e i bambini", dirà Piril. Nezir avrà una pista da seguire: "Trova quello chalet", ordinerà ad Azmi che non si tirerà indietro ma aggiungerà anche che gli elementi a sua disposizione sono davvero molto pochi.

Facendo mente locale, Nezir ricorderà che Munir ha chiamato Azmi per disdire l'invito che aveva con loro circa quattro ore prima. "Parliamo di un posto che dista circa quattro ore da Istanbul", suggerirà l'uomo.

La sofferenza di Sarp senza i gemelli

Nella puntata de La forza di una donna di sabato 6 dicembre, Nezir incoraggerà il suo uomo a tenere sempre sotto controllo i discorsi di Piril, certo che prima o poi si ingannerà. Nel frattempo, allo chalet, Bahar proverà a tenere su il morale preparando la cena per la famiglia. Nisan dirà a sua madre che preferisce stare senza i gemelli perché sembrano una vera famiglia. Sarp, però soffrirà molto per la decisione di Piril e sentirà la mancanza dei gemelli.

L'uomo sarà silenzioso e triste e Bahar gli chiederà di essere forte per i loro figli.

Perché Suat ha portato via Piril e i gemelli dallo chalet?

Nelle puntate precedenti, Sarp ha impedito a Bahar di scappare con Arif e tra loro c'è stata una forte discussione. L'uomo ha urlato a sua moglie tutta la sua gelosia e Piril ha dovuto incassare il colpo. Successivamente, Sarp e Bahar hanno parlato di tutto quello che è successo negli anni di distanza tra loro e Piril ha origliato tutto. Per la madre dei gemelli è stato troppo doloroso sentire che Sarp non l'ha mai amata e ha tentato di farla finita. Leyla ha telefonato a Suat per dirle che sua figlia stava malissimo e lui non ci ha pensato due volte. L'uomo ha ordinato a Munir di organizzarsi al più presto per andare a prendere Piril e i bambini e tenerli lontani da Sarp.