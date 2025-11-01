Emre incontrerà Ceyda per la prima volta dopo molti anni nella puntata de La forza di una donna di venerdì 7 novembre e la abbraccerà con entusiasmo.

La reazione di Ceyda sarà fredda e quindi deluderà Emre, ignaro di avere avuto un figlio da lei anni fa. Arif giustificherà il distacco della sua amica e racconterà a Emre che quella notte Ceyda ha perso Yeliz tra le sue braccia ed è ancora molto scossa.

Ceyda continuerà a piangere per Yeliz

Il giorno dopo la scomparsa di Yeliz e il rapimento di Bahar, Ceyda starà molto male. La donna non farà altro che pensare alle sue amiche e soprattutto a Yeliz che è morta tra le sue braccia.

Nel frattempo, al pub di Emre, Bahar non si presenterà per il suo primo giorno di lavoro e lui sarà preoccupato. Mentre la aspetterà, riceverà la visita di sua cugina Idil che gli chiederà di poter tornare a lavorare per lui. Emre dirà alla ragazza che ha già assunto Bahar come cassiera, anche se quel giorno sarà nettamente in ritardo. Conoscendo la precisione e l'onesta di Bahar, Emre andrà personalmente a cercarla al quartiere, certo che le sia successo qualcosa di grave che le ha impedito di presentarsi al lavoro. L'uomo arriverà davanti alla caffetteria di Arif e riconoscerà subito Ceyda, il suo amore di gioventù che non vede da molti anni. "Sei tu?", le chiederà con un grande sorriso. La donna si volterà verso di lui e fingerà di non riconoscerlo: "Chi sei?".

Lui insisterà e dopo averle detto che è Emre la abbraccerà con affetto ed entusiasmo. Ceyda sarà pietrificata mentre lui le dirà di averla cercata a lungo ma nessuno sapeva dirgli dove si trovasse.

La reazione scostante di Ceyda

Nella puntata de La forza di una donna di venerdì 7 novembre, Ceyda non riuscirà a dire nulla a Emre e gli chiederà scusa. "Non ci sto con la testa, ho un funerale oggi", dirà, "Parleremo un altro giorno". La donna andrà via lasciando Emre con Arif che gli spiegherà che Yeliz è morta tra le sue braccia e per questo Ceyda è molto scossa. Emre racconterà ad Arif che la sua dipendente che abita lì non si è presentata al lavoro. "Suo marito è morto", dirà Emre, "L'ho assunta ieri".

Arif capirà che si tratta di Bahar e assicurerà che se la vedrà le dirà di andare subito al pub. L'uomo sarà molto colpito dal fatto che Bahar abbia detto a Emre che suo marito è morto. Quando il proprietario del pub andrà via, Arif andrà a casa di Ceyda per vedere come sta e le farà un po' di compagnia.

Il nuova lavoro di Bahar, pronta a ricominciare prima del rapimento di Sarp

Nelle puntate precedenti, Bahar ha trovato lavoro in un pub come cassiera. Emre, il proprietario, si mostrato subito molto gentile e comprensivo con lei e Bahar è tornata a casa entusiasta. Ceyda ha gioito con la sua amica, ma poco dopo le ha rivelato che Emre è il padre di suo figlio Arda. La donna si è confidata con Bahar e le ha raccontato con nostalgia che Emre è stato il suo grande amore di gioventù, forse l'unico che l'abbia mai fatta sentire amata.

Ceyda ha spiegato che lui era partito con la famiglia quando lei ha scoperto di essere incinta e dopo alcuni tentativi ha rinunciato a metterlo al corrente della gravidanza.

La donna infine ha raccontato a Bahar che quando ha avuto l'occasione di cercare Emre le sembrava troppo tardi per dirgli del bambino, soprattutto perché temeva di rovinare il suo unico bel ricordo di gioventù.