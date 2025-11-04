Ceyda perderà i sensi sul palco durante un'esibizione nella puntata de La forza di una donna di sabato 8 novembre: il dolore per la perdita di Yeliz sarà ancora troppo forte.

Le anticipazioni rivelano che Arif accorrerà subito per aiutare l'amica. Nel frattempo, Sarp si mostrerà molto geloso di Arif con Bahar. Quest'ultima perderà la pazienza e ricorderà al marito che lui ha avuto due gemelli da Piril, oltre a ricordargli che per cinque anni l'ha lasciata sola.

Bahar avrà solo pochi minuti per telefonare ad Arif

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che la tensione sarà alle stelle allo chalet.

Bahar telefonerà ad Arif, che le dirà che la aspetta e mentirà dicendo che stanno tutti bene. I pochi minuti concessi da Sarp basteranno a riportare in Bahar una forte nostalgia e un grande nervosismo per la situazione che sta vivendo per colpa di suo marito. La donna si metterà a fare le faccende domestiche e appena Sarp si avvicinerà proponendole l'aiuto di Leyla, la donna esploderà: "Ho fatto sempre tutto da sola negli ultimi cinque anni, dov'eri?. Ed ero anche malata. Adesso grattugio due carote e dovrei stancarmi?". Sarp non saprà come rispondere e sarà mortificato. Bahar lo inviterà ad andare dai suoi figli perché è l'unica cosa che potrebbe fare per rendersi utile. Più tardi, la donna convincerà Doruk e Nisan a fare amicizia con i gemelli, dicendo loro che i fratelli sono la cosa più importante della vita.

Il cambiamento dei bambini colpirà molto Piril che ringrazierà Bahar per il suo grande aiuto. La madre di Doruk sarà molto chiara con Piril: "Tu sapevi che eravamo vivi. Ricordo quando sei venuta a scuola per vedere i bambini". La donna proverà a negare ma la memoria di Bahar sarà nitida e nulla le farà cambiare idea.

La forte gelosia di Sarp nei confronti di Arif

Nella puntata de La forza di una donna di sabato 8 novembre, Doruk e Nisan diranno di sentire molto la mancanza della vita al quartiere. "Mi manca Yeliz" dirà Nisan, "E Ceyda". "Mi manca Arif" dirà Doruk destando la curiosità di Sarp. "Chi è Arif?", chiederà subito a Bahar che si limiterà a dire che è il loro vicino. Sarp ricorderà il momento in cui ha visto Arif chiamare Bahar poco prima di portarla via e la gelosia prenderà il sopravvento.

Doruk e Nisan racconteranno a Sarp, che Arif spesso li ha accompagnati a scuola e che li ama molto: questo lo farà infuriare. L'uomo andrà in cucina da Bahar ed esigerà da lei delle spiegazioni. La donna sarà molto nervosa quando Sarp le chiederà se tra lei e Arif c'è qualcosa. Bahar perderà la pazienza: "E tu? Come hai concepito i gemelli con Piril? Non te l’ho chiesto perché non mi interessa. E allo stesso modo non dovrebbe interessarti chi è Arif". Nel frattempo, Ceyda si truccherà e si preparerà per entrare in scena e cantare al night club. La donna sarà molto triste per Yeliz e si farà forza bevendo qualche bicchiere. Una volta sul palco, Ceyda guarderà tra il pubblico e vi scorgerà Arif, ma presto vedrà anche l'immagine di Yeliz e si lascerà andare a un canto molto commovente.

Ceyda si esibirà in lacrime ma all'improvviso vedrà la bara della sua amica e perderà i sensi, crollando sul palco. Arif correrà ad aiutarla, molto preoccupato per il modo in cui la sua amica sta reagendo alla morte di Yeliz.

La nostalgia del quartiere è forte in Bahar, Doruk e Nisan

Nelle puntate precedenti, Yeliz è morta tra le braccia di Ceyda durante l'agguato a casa di Bahar. Quest'ultima era già fuggita con Sarp, quindi non ha assistito alla scena. Sarp ha tenuto sua moglie all'oscuro di tutto anche dopo, perché teme che Bahar possa lasciarlo e tornare al quartiere dai suoi cari. L'uomo sta facendo di tutto per tenere sua moglie lontana dalla sua famiglia, perché sa che in questo momento l'unico modo per averla vicino è costringerla.

Doruk e Nisan hanno vissuto con grande entusiasmo i primi giorni con la mamma e il papà, ma le cose sono cambiate. L'arrivo di Piril e i gemelli allo chalet ha rimesso tutto in discussione e non poter neanche telefonare a casa ha fatto crescere la nostalgia in Doruk e Nisan. I bambini sentono la mancanza della loro vita al quartiere e della grande famiglia che hanno lasciato.