Idil ruberà il braccialetto di diamanti che Suat ha regalato a Sirin nelle prossime puntate de La forza di una donna.

Le anticipazioni tv rivelano che la nuova inquilina porterà il bracciale da un suo amico e dopo averlo venduto lo sostituirà con un falso. La verità emergerà in poco tempo: Sirin, pensando che Suat le abbia regalato dei finti diamanti, andrà ad affrontarlo duramente. Il padre di Piril dimostrerà la sua buona fede con la fattura e la garanzia e quindi Sirin capirà che l'unica ad aver sostituito il bracciale con un falso può essere stata Idil.

Tra le due ragazza ci sarà una discussione che terminerà con un accordo: riavere l bracciale e venderlo al giusto valore per dividersi il guadagno.

Tensione a casa di Enver con l'arrivo di Idil

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Enver e Hatice affitteranno la stanza di Sirin a Idil, la cugina di Emre. L'arrivo della nuova ospite non sarà certo una gioia per la figlia del sarto, anche perché con lei c'era già stata una discussione al bar di Emre. La convivenza non sarà affatto facile e Sirin certamente non farà nulla per essere apprezzata da lei. Idil sarà senza lavoro, quindi passerà le sue giornate sul divano ad oziare con il tablet e la tv, mentre il resto della famiglia sarà fuori casa.

Un giorno, si metterà a rovistare tra gli oggetti di Sirin e vi troverà il prezioso bracciale che le ha regalato Suat. Fiutando l'affare, la ragazza prenderà l'oggetto e correrà in gioielleria da un suo amico. Idil chiederà dei soldi in cambio del bracciale e inoltre incaricherà il suo amico di sostituire le pietre preziose con le false. Il gioielliere spiegherà a Idil che ci vorrà del tempo per svolgere un lavoro così accurato, ma lei insisterà così tanto che lo convincerà a chiamare in laboratorio per accelerare il tutto. Qualche giorno dopo, Hatice entrerà nella stanza di Sirin per riordinare e si imbatterà nel bracciale di diamanti. Intuendo un grande valore, la donna chiederà spiegazioni a sua figlia e Enver si aggiungerà alla discussione.

"Te l'ha regalato Suat, immorale", dirà Hatice a Sirin che avrà subito una spiegazione: "Non è vero".

Sirin penserà che Suat l'abbia ingannata

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, Sirin dirà ai suoi genitori che il bracciale è solo un falso. Hatice non crederà alle parole di sua figlia e andrà a farlo valutare da un esperto. Quando la donna tornerà a casa , si scuserà con sua figlia, dicendole di aver capito che si trattava solo di un falso e che le pietre sono zirconi. Sirin sarà sconvolta nell'apprendere tutto questo e penserà che Suat l'abbia imbrogliata. Il giorno dopo, infatti, Sirin andrà alla villa dell'uomo con il braccialetto e sarà furiosa: "Pensavi di comprarmi con questa sciocchezza?" gli dirà "Avrei preferito un fiore".

L'uomo non capirà e assicurerà a Sirin di non aver mai comprato un gioiello falso in vita sua. La ragazza non gli crederà, ma lui le mostrerà la fattura e la garanzia del bracciale. A quel punto, Sirin capirà che Idil ha sostituito il suo braccialetto e andrà ad affrontarla. La ragazza ammetterà di aver venduto il gioiello a un valore venti volte inferiore e Sirin stringerà con lei un patto. Le due ragazze decideranno di riprendere quel braccialetto, rivenderlo al giusto valore e dividere il soldi.

Il primo incontro di Idil e Sirin a La forza di una donna

Nelle puntate precedenti de La forza di una donna, Emre ha ospitato Idil a casa sua per una notte, perché i suoi genitori l'avevano cacciata per l'ennesima volta.

L'uomo è stato chiaro con sua cugina: non resterà da lui un giorno di più e quindi dovrà trovarsi un altro posto. Idil si è presentata sin da subito come una ragazza problematica: oltre al pessimo rapporto con i genitori, è svogliata sul lavoro e spesso è anche scortese con i clienti. La ragazza, insomma, sembra essere l'amica ideale per Sirin anche se tra loro le cose non sono partite con il piede giusto. Al primo incontro, infatti, Idil ha sputato un chewing gum nei capelli di Sirin che per questo affronto l'ha fatta licenziare da Emre.