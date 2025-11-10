Nelle prossime puntate de La forza di una donna, Nezir tenderà una trappola quasi mortale a Sarp dopo aver rapito Bahar, Piril e i bambini. Nel roseto dedicato al figlio Mert, l'uomo lo affronterà con una pistola in mano: “Ti elimino e ti seppellisco qui”, dirà, mentre Bahar guarderà tutto dalla finestra, impotente.

Il roseto della vendetta

Arriverà il tanto auspicato confronto tra Sarp e Nezir. Dopo che quest'ultimo ha catturato Bahar, Piril e i bambini, Sarp proverà a salvarli, ma cadrà nella trappola del suo nemico. Avranno un confronto durissimo nel roseto che Nezir coltiva in onore del figlio Mert, un luogo simbolico dove ogni rosa rappresenta il dolore e la vendetta.

Dalla finestra della villa, Bahar osserverà la scena disperata, temendo per la vita di tutti.

La sfida a viso aperto

"Dove sono Bahar e Piril?", chiederà Sarp, e tutti capiranno che quella domanda inaugurerà la resa dei conti. "Lasciatele andare. Che se le porti via Münir", dirà Sarp.

Nezir rivolgerà lo sguardo a Sarp e pronuncerà le accuse che aspettava di dire da tempo: "Sarp, l'uomo che mi ha distrutto la vita. L'uomo che ha rovinato la mia casa, le mie rose, tutto. L'uomo che mi ha strappato mio figlio e che ha portato la fine del mondo".

Racconterà che quel giardino è stato costruito per Mert, che ogni rosa è stata piantata con le sue mani, che niente e nessuno ha avuto il permesso di toccare quelle rose se non lui.

"Ti avevo promesso che, il giorno in cui calpesterai la terra che sarà la tua tomba, io sarò davanti a te a guardarti negli occhi" dirà Nezir, "lo ti ucciderò e ti seppellirò qui", dichiarerà, e la tensione sarà alle stelle.

La pistola entrerà nella scena come simbolo di una vendetta: "Lo sai? Ho comprato questa pistola apposta per te". Sarp sentirà l'acciaio della fredda arma puntato contro di sé e lo sfiderà: "Che aspetti? Premi il grilletto". Nezir risponderà che non sarà così facile, che non può premere il grilletto e che tutto finirà. Nezir non cerca solo la sua morte, vuole qualcosa di più teatrale.

Nezir confesserà che, dopo la morte del figlio, ogni mattina si è svegliato come se uscisse da una bara, e che il desiderio di uccidere Sarp è stata l'unica ragione per alzarsi.

"Eccomi qui. Puoi uccidermi" dirà Sarp, mettendo in mano a Nezir il finale che lui potrà scegliere o rifiutare.

La resa dei conti

Le cose, però, non andranno come Nezir ha premeditato. Perché Sarp gli darà una testata all'urlo di "Se fate del male a mio figlio, vi ucciderò". Gli uomini di Nezir, però lo proteggeranno subito, buttando per terra Sarp e prendendolo a calci sull'addome. Bahar, dalla finestra della villa, si ritroverà ad assistere impotente a questa scena.