Bahar riceverà i regali che Yeliz ha comprato a Nisan e Doruk prima di morire nelle prossime puntate de La forza di una donna: per lei sarà una grande emozione perché sentirà la sua amica vicina. Le anticipazioni tv rivelano che Ceyda consegnerà a Bahar i pacchettini che Yeliz aveva comprato prima della tragedia in cui ha perso la vita. Si tratterà di un giorno speciale perché il piccolo Doruk festeggerà con tutti i suoi cari la circoncisione.

Tensione alle stelle a La forza di una donna: Sarp non si rassegnerà con Bahar

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che, per Bahar, il ritorno alla libertà non sarà affatto semplice come sperava.

Sarp, infatti, non avrà nessuna intenzione di rispettare la sua scelta di restare da sola. Bahar spiegherà più volte a suo marito che non vuole tornare con lui, ma Sarp sarà testardo e farà di tutto per non perdere sua moglie. Dopo essersi sistemato a casa di Hatice e Enver, l'uomo farà leva sui bambini che insisteranno affinché lui resti insieme a loro. Bahar si sentirà in seria difficoltà, anche perché Ceyda per un periodo smetterà anche di parlarle pensando che sia tornata con Sarp, visto che lei lo considera responsabile della morte di Yeliz. Le cose a La forza di una donna sembreranno tornare al loro posto, quando Bahar imporrà a suo marito di cercare un'altra casa. Lui, però, ancora un volta agirà d'astuzia per non allontanarsi da lei.

Sarp si rivolgerà a Yusuf e riuscirà ad affittare l'appartamento al piano di sopra di Bahar che, quando lo scoprirà, si sentirà davvero poco rispettata. Per il quieto vivere, la donna eviterà di fare scenata davanti ai bambini. Ceyda, tuttavia, comprenderà la situazione della sua amica e tornerà a starle accanto.

Ceyda e Bahar si impegneranno per regalare a Doruk una splendida festa

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, ferveranno i preparativi per la festa di circoncisione di Doruk. Per la grande occasione, il bambino indosserà un lussuoso abito che riceverà in regalo da Nezir e sarà impaziente di avere accanto a sé tutte le persone che ama. Bahar e Ceyda si recheranno a casa di Hatice per preparare il buffet e addobbare il giardino.

Prima di uscire, però, ci sarà una sorpresa che emozionerà moltissimo Bahar. Ceyda, infatti, consegnerà alla sua amica due pacchettini da parte di Yeliz, la loro cara amica che non c'è più. Con le lacrime agli occhi, Bahar scoprirà che la sua amica con il primo anticipo dello stipendio aveva acquistato dei vestiti per Nisan e Doruk. La donna sarà felice ed emozionata perché sentirà Yeliz vicina in un giorno così importante.

Il nuovo lavoro di Yeliz e le speranze distrutte in una notte

Nelle puntate de La forza di una donna andate in onda in Italia, Yeliz ha trovato un nuovo lavoro pochi giorni prima della sua morte. La donna ha iniziato a fare la commessa in un negozio di abiti ed era molto fiera di questo nuovo inizio.

L'impegno di Yeliz è stato ripagato dal suo capo che le ha concesso un anticipo pur essendo ancora alle prime armi. Contenta per questa bellissima novità, Yeliz ha pensato subito a Nisan e Doruk e ha comprato dei regali per loro. Al suo ritorno a casa, la donna si è addormentata, ignara che quello sarebbe stato il suo ultimo giorno. Yeliz è morta tra le braccia di Ceyda quella stessa sera e niente è stato più come prima.