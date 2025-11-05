Enver lavorerà di nascosto per un fruttivendolo nelle prossime puntate de La forza di una donna: l'uomo mentirà ad Hatice dicendole che è stato assunto dal medico e non fa sforzi.

Le anticipazioni rivelano che essendo cardiopatico Enver non potrà fare lavori pesanti, ma per bisogno di soldi preferirà sacrificarsi. A scoprire il suo segreto sarà Sirin che userà tutto per ricattare suo padre e convincerlo a non punirla per essere stata licenziata come commessa.

Hatice e Ceyda lavoreranno per Emre

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che, dopo la morte di Yeliz e la partenza di Bahar, al quartiere ognuno proverà a riprendere in mano la sua vita.

Enver obbligherà Sirin a lavorare in un negozio di tessuti di un suo conoscente, ma anche lui troverà qualcosa da fare. Il bisogno di soldi non permetterà a Enver di scegliere qualcosa di adatto ai suoi problemi di salute e, pur di guadagnare qualcosa, l'uomo inizierà a lavorare per un fruttivendolo. Si tratterà di un impegno molto pesante, perché Enver prenderà le cassette della frutta e avrà orari estenuanti. Hatice e Sirin non sapranno nulla di tutto questo. Il sarto, infatti, tornerà a casa da sua moglie dicendole di aver trovato lavoro presso un medico: "Non è un lavoro faticoso, stiamo seduti tutto il giorno", assicurerà l'uomo. Hatice sarà contenta e ricorderà a suo marito che lui è cardiopatico, quindi non potrà sforzarsi.

Lei e Ceyda, invece, troveranno lavoro al pub di Emre che deciderà di assumerle vista l'incertezza del ritorno di Bahar. Tutto sembrerà riprendere un ritmo normale, ma Sirin inizierà a combinare guai anche sul posto di lavoro. La ragazza non avrà nessuna intenzione di impegnarsi e non farà altro che mangiare e giocare con il telefono. Sirin fingerà di darsi da fare solo quando il suo datore di lavoro, Dundar, si affaccerà in negozio. Il proprietario dell'attività, però, non si lascerà ingannare e presto si accorgerà che Sirin sta sabotando le vendite screditando le stoffe. A quel punto non potrà fare altro che licenziarla.

Spoiler La forza di una donna: il ricatto di Sirin a Enver

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, Sirin sarà licenziata e Dundar telefonerà a Enver per avvertirlo, vista la loro amicizia.

La ragazza, come sempre, andrà a cercare il sostegno di Hatice e si recherà al pub per parlare di cosa è successo al negozio. La donna sarà furiosa con sua figlia e si rifiuterà di ammorbidire Enver come le ha chiesto Sirin. Quest'ultima tornerà a casa e quando arriverà suo padre vorrà subito parlare con lei. Come al solito, però, Sirin sarà preparata: "Di cosa vogliamo parlare?" chiederà. "Del fatto che non lavori per il medico?". Enver sarà sorpreso dalle parole di sua figlia e non si spiegherà come abbia fatto a scoprire il suo segreto. "Oggi sono andata dal medico per parlare con te ma ho visto che non lavori per lui", dirà Sirin. In quel momento arriverà Hatice che sarà molto dura con sua figlia: "Vergognati per la figuraccia che hai fatto fare a tuo padre con il suo amico".

La donna sarà particolarmente dura con Sirin, mentre Enver non potrà rimproverarla come vorrebbe. L'uomo, infatti, non potrà dimenticare che Sirin direbbe ad Hatice del suo nuovo lavoro.

Perché Sirin è costretta a lavorare?

Nelle puntate precedenti, Sirin ha combinato un guaio dietro l'altro. I suoi genitori sono sempre stati fin troppo indulgenti con lei, soprattutto Hatice che quando ha potuto è intervenuta nei litigi con Enver giustificando sua figlia. Le cose in famiglia sono cambiate quando Sirin ha superato ogni limite, prima intrecciando una relazione con Suat e poi rubando i soldi che Sarp aveva dato ad Hatice per Bahar. Il comportamento intollerabile della ragazza ha fatto perdere la pazienza ai suoi genitori che le hanno imposto di ripagare il suo furto andando a lavorare. Enver ha provveduto a trovare un posto a Sirin sfruttando le sue conoscenze. Dundar, un suo vecchio amico, aveva bisogno di una commessa per il suo negozio e Sirin è stata mandata subito da lui.