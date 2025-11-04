Sarp proverà a riconquistare Bahar nelle prossime puntate de La forza di una donna: "Non so neanche come ho concepito i gemelli con Piril", dirà sperando che questo basti a convincere sua moglie.

Le anticipazioni rivelano che Bahar non avrà intenzione di baciare Sarp anche dopo aver saputo cosa è successo dopo la caduta del traghetto. La donna non potrà dimenticare che Sarp si è sposato con Piril e ha creato una famiglia con lei.

Bahar proverà a fuggire da Sarp con l'aiuto di Arif

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Bahar si rifiuterà di tornare in armonia con Sarp, soprattutto dopo l'arrivo di Piril.

La donna avrà nostalgia di Arif e sentirlo al telefono accentuerà le sue emozioni verso di lui. A peggiorare la situazione allo chalet arriverà la notizia della morte di Yeliz che trascinerà Bahar in un vortice di rabbia e tristezza. La donna attribuirà a Sarp tutta la colpa dei suoi guai e anche del tragico destino della sua amata amica. Bahar penserà di scappare dallo chalet e organizzerà una fuga con Arif, ma quando sarà a un passo dalla libertà Sarp scoprirà tutto. La reazione del marito di Bahar sarà furiosa e l'uomo userà i suoi bambini per costringere sua moglie a restare con lui. Per la protagonista non ci sarà scelta: resterà allo chalet ma questa volta pretenderà da Sarp un chiarimento su tutto quello che è successo nei suoi cinque anni di assenza.

Marito e moglie si prenderanno del tempo per raccontarsi tutto e Sarp inizierà dal salvataggio di Piril quando lui è caduto in mare per colpa di Sirin. Sapere che sua sorella è l'artefice di tutto farà infuriare Bahar, ma Sarp continuerà il suo racconto e spiegherà anche di aver ucciso il figlio di Nezir per salvare la vita a Piril. Quest'ultima, nel frattempo, origlierà la conversazione e piangerà disperata per l'amore che Sarp mostrerà nei confronti di Bahar.

Il primo vero chiarimento di Bahar e Sarp

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, Sarp, disperato, racconterà a Bahar tutto quello che ha passato dopo la caduta dal traghetto. L'uomo spiegherà che Piril gli ha salvato la vita e gli ha fornito una falsa identità per sfuggire a Nezir.

Sarp spiegherà anche che lui pensava che lei e i bambini fossero morti, perché Sirin aveva detto questo all'uomo che aveva mandato ad avvisarla. Il toccante racconto farà scoppiare a piangere sia Bahar che Sarp e tra loro ci sarà un grande abbraccio che farà molto male a Piril. Nonostante tutto, però, Bahar avrà ancora delle domande da fare a Sarp e nutrirà forti dubbi su di lui. "Come hai fatto ad innamorarti tanto in fretta?" chiederà. Lui negherà ogni sentimento nei confronti di Piril: "Ma quale amore?" dirà, "Non ricordo neanche come ho concepito i gemelli, eravamo ubriachi". Bahar rifiuterà il bacio di Sarp e gli ricorderà che in ogni caso lui e Piril sono stati insieme anche dopo. Lui, questa volta, non potrà negare di aver vissuto in modo completo il matrimonio con la sua seconda moglie.

La fuga di Bahar e Sarp con i bambini

Nelle puntate in onda in Italia, Bahar si trova in uno chalet isolato dal mondo, con Sarp, Nisan e Doruk. La donna ha dovuto seguire suo marito nel cuore della notte, senza neanche sapere bene il motivo di quella fuga. Sarp non le ha spiegato niente di Nezir, ma le ha solo detto che lei e i bambini sono in pericolo. In realtà, Nezir vuole catturare solo lui, perché lo considera l'assassino di suo figlio, e non ha alcun interesse a fare del male a Bahar e ai bambini. Al contrario, Nezir ha intimato ai suoi uomini di non torcere un capello alla donna e aveva anche fatto preparare le stanze degli ospiti per accogliere lei e i figli nella sua lussuosa villa nel migliore dei modi.