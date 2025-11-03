Sirin saboterà le vendite al negozio di tessuti in cui lavora e sarà licenziata nelle prossime puntate de La forza di una donna : il proprietario capirà l'inganno della ragazza facendo fingere a sua moglie di essere una cliente.

Le anticipazioni rivelano che sul posto di lavoro Sirin sarà inaffidabile: denigrerà i tessuti con le clienti e preferirà distrarsi invece di svolgere il suo dovere. La ragazza, inoltre, farà anche dei dispetti al proprietario del negozio, buttando una raccomandata molto importante.

Il lavoro di Sirin al negozio di tessuti di Dundar

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Enver e Hatice saranno stanchi del comportamento di Sirin e inizieranno ad essere più duri con lei. Innanzitutto, Enver costringerà sua figlia a lavorare per il signor Dundar in in negozio di tessuti per ripagare il denaro che ha rubato dalla busta che Sarp aveva dato alla famiglia. La ragazza dovrà dimenticare il lusso in cui si era adagiata grazie a Suat, ma il suo nuovo lavoro non le piacerà affatto. Sirin farà di tutto per non servire le clienti, tanto che molto spesso dirà di non avere il tessuto che cercano pur essendo in magazzino. La ragazza passerà tutto il giorno al telefono e a rilassarsi e appena arriverà il signor Dundar farà finta di essere impegnata.

Il gioco di Sirin durerà qualche settimana, ma presto il suo datore di lavoro si accorgerà che qualcosa non va in lei. Un giorno, il postino consegnerà al negozio una raccomandata per il signor Dundar. Sirin provvederà a firmare e non potrà trattenere la curiosità di vedere cosa contiene la busta. In questo modo, la ragazza scoprirà che il suo datore di lavoro è stato convocato dalla polizia come testimone di una sparatoria. Sirin sarà molto divertita quando leggerà che se Dundar non si presenterà all'appuntamento sarà prelevato dalle forze dell'ordine e butterà via la raccomandata.

Il datore di lavoro scopre gli inganni di Sirin

Nelle prossime puntate de La forza di una donna , Sirin non smetterà di combinare guai sul suo posto di lavoro.

Il signor Dundar si renderà conto che le sue vendite sono calate negli ultimi tempi e vorrà capirne di più. Un giorno, Sirin sarà come al solito seduta a mangiare patatine quando entrerà una cliente a disturbare il suo relax. La ragazza farà di tutto per sbarazzarsene e quando la donna le chiederà di mostrarle alcune stoffe, lei si alzerà scocciata per svolgere il suo lavoro. Sirin confiderà alla cliente che quel tessuto è stato acquistato da sua madre ed è di una pessima qualità. In quel momento entrerà il signor Dundar che rivelerà a Sirin che la cliente è sua moglie. Stanco dell'atteggiamento della sua commessa, l'uomo sarà costretto a licenziarla. Il titolare del negozio sarà molto dispiaciuto a causa della stima che nutre per Enver, ma sarà impossibile per lui far lavorare ancora Sirin in negozio.

Perché Sirin è costretta a lavorare?

Nelle puntate andate in onda in Italia, Sarp ha consegnato a Enver una busta piena di soldi da dare a Bahar. Il sarto ha mandato via l'uomo in malo modo ma Hatice ha deciso di prendere il denaro di nascosto, viste le condizioni economiche della famiglia. La donna ha nascosto la busta in un mobile in cucina, in una pentola, e ha detto a Enver di aver ricevuto la liquidazione dal suo ex datore di lavoro. Sirin, però, si è accorta subito che sua madre stava mentendo e in poco tempo ha scoperto il nascondiglio rubando tutto. La ragazza ha speso i soldi in vestiti e oggetti costosi e pochi giorni dopo ha fatto litigare i suoi genitori rivelando che Hatice ha accettato la busta di nascosto.

Hatice, disperata, ha raccontato a Enver la verità, aggiungendo che Sirin ha speso tutto. Per il sarto è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso e ha deciso di far capire a sua figlia il vero valore del denaro costringendola a lavorare.