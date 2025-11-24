Arif verrà arrestato per l'omicidio di Yeliz nelle puntate de La forza di una donna dall'1 al 6 dicembre, perché l'arma del delitto sarà trovata nel suo bar.

Le anticipazioni tv rivelano che a nascondere l'arma saranno due uomini che la notte prima si introdurranno nella caffetteria senza lasciare alcuna traccia di effrazione. Nel frattempo, Sarp e Bahar resteranno da soli allo chalet e la tensione tra loro inizierà a placarsi. Suat penserà di liberarsi di suo genero facendo il gioco di Nezir: avendo saputo che ha piazzato delle microspie nella stanza di Piril, l'uomo penserà di fargli sapere dove si trova lo chalet.

Il grande inganno ai danni di Arif

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Suat andrà a prendere Piril e i suoi figli allo chalet. L'uomo non avrà più intenzioni di far subire a sua figlia le umiliazioni di Sarp che ancora una volta la rinnegherà come moglie. Bahar supplicherà Piril di portarla con sé, ma tutto sarà inutile: la donna sarà costretta a restare allo chalet con Sarp. Arif tornerà a Tarlabasi a mani vuote dopo la tentata fuga con Bahar e spiegherà a Ceyda che Sarp tiene sua moglie come una prigioniera, ma non sa come aiutarla. La notte, due uomini si introdurranno nel bar di Arif e vi nasconderanno l'arma con cui è stata tolta la vita a Yeliz. Nel frattempo, allo chalet, la tensione tra Sarp e Bahar sembrerà attenuarsi.

I due, rimasti ormai da soli, si faranno forza a vicenda. Nezir rimetterà al lavoro Azmi dopo aver scoperto che Piril è tornata in albergo e farà piazzare delle microspie nella sua stanza, sperando di capire dove si trovi Sarp.

Il colpo basso di Suat contro Sarp cambierà tutto a La forza di una donna

Nelle puntate de La forza di una donna dall'1 al 6 dicembre, Suat rifletterà molto sulla richiesta di Bahar di portarla con sé. L'uomo spiegherà a Munir che probabilmente la donna era così sicura perché sarebbe andata alla polizia e loro non potranno permetterlo. Una volta saputo che nella stanza di Piril si trovano le microspie, Suat organizzerà un piano per fare in modo che Nezir senta chiaramente che Suat si trova allo chalet.

Lo scopo dell'uomo sarà liberarsi del genero una volta per tutte e il suo progetto sarà attuato alla perfezione: Nezir scoprirà finalmente l'esistenza dello chalet. I colpi di scena non finiranno qui, perché Arif sarà arrestato per l'omicidio di Yeliz. La polizia, infatti, troverà l'arma del delitto nella sua caffetteria e lo metterà in carcere con Yusuf.

Bahar ha chiesto ad Arif di non parlare con la polizia

Nelle puntate precedenti, Arif è andato a prendere Bahar e i bambini, in fuga dallo chalet. Il piano che aveva concordato con la donna prevedeva che tutti uscissero mentre Sarp dormiva. Bahar aveva assicurato ad Arif che sarebbero andati alla polizia, ma gli aveva anche chiesto di non rivolgersi alle forze dell'ordine fino a quando lei e i bambini erano allo chalet. Sarp si è accorto di tutto e usando i bambini ha fermato la fuga di Bahar. La donna, disperata, ha evitato lo scontro fisico tra Arif e suo marito e per il bene di tutti è tornata allo chalet.