Bahar riconoscerà la voce di Munir nelle puntate de La forza di una donna dal 10 al 15 novembre. 'È lui il rapitore di Doruk e Nisan", urlerà ricordando le sue minacce a Sarp.

Le anticipazioni rivelano che Bahar non avrà alcun dubbio quando sentirà Munir parlare con Sarp. Quest'ultimo proverà a dividere sua moglie dalla guardia del corpo. La convivenza allo chalet si farà sempre più difficile.

La difficile convivenza delle due famiglie di Sarp

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che per Bahar e Piril la convivenza sarà davvero difficile da portare avanti.

Doruk e Nisan saranno gelosi dei gemelli e per Sarp sarà un problema dimostrare loro che li ama tutti allo stesso modo. Bahar metterà in difficoltà Piril dicendole che ricorda benissimo quando è andata a scuola da Doruk e Nisan per vedere chi fossero. La donna tremerà all'idea che Bahar possa parlarne a Sarp e rivelargli che sua moglie sapeva da molto tempo che erano vivi. Piril vivrà nella paura di perdere suo marito, ma una notte, quando si alzerà per parlare di nascosto al telefono con Munir, incontrerà Bahar che le dirà chiaramente di non essere affatto interessata a Sarp. La convivenza sembrerà prendere una piega più serena, almeno apparentemente. I bambini inizieranno ad accettare Piril e i gemelli perché non vedranno in loro la possibilità di perdere il loro papà.

Tutto sembrerà sotto controllo, ma un piccolo particolare rischierà di mandare all'aria il piano di Sarp. Nisan e Doruk entreranno nella macchina della guardia del corpo che per farli distrarre accenderà la tv. I bambini saranno entusiasti per la novità, ma saranno stupiti quando vedranno l'immagine di Yeliz al telegiornale. Non ci sarà audio, quindi Doruk e Nisan non capiranno che la donna è morta, ma appena torneranno a casa diranno a Bahar di aver visto la sua amica al tg.

Bahar non potrà dimenticare la voce di Munir

Nelle puntate de La forza di una donna dal 10 al 15 novembre, Munir andrà da Sarp e non si accorgerà che Bahar sta ascoltando la loro conversazione. Quello che l'uomo dirà non sarà particolarmente rilevante, ma Bahar sentirà per la prima volta la voce di Munir e la riconoscerà immediatamente.

La donna, in preda alla rabbia, inizierà a urlare: "Hai rapito i miei figli". Sarp non capirà e Bahar gli ripeterà: "Lui è il rapitore". La donna spiegherà a suo marito che è stato Munir ad andare da lei per dirle che Doruk e Nisan erano stati rapiti. Bahar racconterà che per lei è impossibile dimenticare quella voce e dirà a Sarp che Munir faceva parte del piano architettato per lei settimane prima, quando ha visto per la prima volta suo marito con Piril e i gemelli.

Sarp sta facendo di tutto per legare a sé Bahar

Nelle puntate in onda in Italia, Bahar, Sarp, Nisan e Doruk si trovano isolati in uno chalet per scappare da Nezir. Quest'ultimo vuole catturare Sarp per vendicarsi della morte di suo figlio ed è sulle sue tracce.

Bahar, Doruk e Nisan non sanno cosa sia successo a Yeliz perché Sarp li ha tenuti all'oscuro di tutto. Pur di impedire a Bahar di sapere che la sua amica è morta, Sarp ha finto di non avere un caricabatterie e ha evitato che la donna sentisse i suoi per telefono. Bahar è uscita a cercare il caricabatterie e approfittando della sua assenza, Sarp ha costretto Leyla a telefonare a Enver per intimargli di non dire nulla a Bahar della morte di Yeliz. L'uomo teme che una notizia del genere potrebbe portare Bahar a lasciarlo immediatamente per tornare al quartiere.