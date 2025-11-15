Le nuove puntate de La forza di una donna promettono grandi emozioni e colpi di scena per i fan della soap. A partire da lunedì 17 e fino a sabato 22 novembre, su Canale 5, gli spettatori assisteranno a un momento di svolta per Bahar che, in un crescendo di tensione, scoprirà la morte di Yeliz. Parallelamente, le dinamiche lavorative di Sirin si complicano ulteriormente, mentre Enver trova un nuovo impiego e decide di ospitare Idil a casa sua.

Bahar sconvolta dalla notizia della morte di Yeliz

La settimana si aprirà con Bahar che, ignara del destino di Yeliz, riceverà una notizia devastante.

Sarà Emre, inavvertitamente, a farle capire che Yeliz è morta, scatenando in Bahar una reazione di profondo dolore. La donna, disperata, contatta Arif per avere spiegazioni e, in un momento di furia, affronta Sarp incolpandolo di aver distrutto le loro vite e di essere la causa della morte di Yeliz. Nonostante il dolore, Bahar cercherà di spiegare ai suoi figli, Nisan e Doruk, quanto accaduto, ma sarà Sarp a prendere l’iniziativa, raccontando loro dell’incidente con Nezir che ha portato alla tragica morte di Yeliz.

Sirin insoddisfatta, mentre Enver inizia un nuovo lavoro

Mentre Bahar affronta il suo dramma personale, Sirin continua a manifestare insoddisfazione per il suo lavoro nel negozio di tessuti di Dündar, mostrandosi svogliata e disinteressata.

La sua situazione si complica ulteriormente quando scopre che Dündar è stato convocato per testimoniare in un caso di lesioni da arma da fuoco. Nel frattempo, Enver, determinato a migliorare la situazione finanziaria di casa, trova lavoro presso un fruttivendolo, nascondendo però ad Hatice la verità e dicendole di lavorare in uno studio medico. Inoltre, in un gesto di generosità, decide di ospitare Idil nella loro casa, d'accordo con Emre.

Nella puntata precedente di La forza di una donna

Nella puntata precedente di La forza di una donna, andata in onda sabato 15 novembre, Bahar si è trovata faccia a faccia con Münir, riconoscendolo dalla voce come il responsabile del rapimento dei suoi figli.

Sarp, all’oscuro di quanto accaduto, ha cercato di comprendere la situazione, mentre Nisan e Doruk, desiderosi di tornare a casa, hanno cercato di mitigare la loro ansia attraverso un piano architettato da Doruk. I rapporti tra Sarp e Piril si sono fatti tesi, portando Sarp a confessare i suoi sentimenti a Piril, mentre Leyla ha scoperto che qualcuno si è introdotto nella stanza di Piril.