Piril lascerà di nascosto il caricabatterie a Doruk nella puntata de La forza di una donna di lunedì 17 novembre: il bambino si nasconderà dietro il letto e Piril lo vedrà ma farà finta di nulla.

pur di sentire i suoi cari, Doruk si intrufolerà nella stanza di Piril per rubare il caricabatterie. Piril si accorgerà di tutto, ma la tenerezza di Doruk - che si accovaccerà convinto di non essere visto - farà breccia nel suo cuore. Sarà lei stessa a prendere il caricabatterie dall'armadio e sistemarlo sul letto prima di andare via e lasciare a Doruk campo libero.

Ceyda e Bahar si sentiranno al telefono ma avranno pochissimo tempo

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Bahar e i bambini sentiranno troppo la mancanza di casa. A questo proposito, Doruk avrà un'idea: avendo dormito in camera con Piril, il bambino spiegherà che ha scoperto che la donna nasconde un telefono nell'armadio. Doruk si assicurerà di non essere visto e andrà a prendere il dispositivo per darlo a Bahar. Il primo numero che la donna comporrà sarà quello di Yeliz che risulterà stranamente spento. Subito dopo, telefonerà a Ceyda che in quel momento sarà con Hatice al pub di Emre. L'entusiasmo sarà grande per i bambini che grideranno a Ceyda tutto il loro affetto e la conversazione sarà piuttosto confusionaria.

Bahar chiederà alla sua amica se stanno tutti bene, visto che il telefono di Yeliz è spento, ma Ceyda la rassicurerà.

La tensione aumenterà quando Bahar insisterà con le domande su Yeliz , ma all'improvviso cadrà la linea perché la batteria sarà completamente scarica. Doruk e Nisan penseranno di introdursi ancora nella stanza per recuperare il caricabatterie, ma non sarà ancora il momento: Piril, infatti, sarà a letto a ripensare alla fine della sua relazione con Sarp. In quel momento, Leyla entrerà nella camera e avvertirà la sua signora: dirà che ha visto Doruk entrare di nascosto e Piril capirà che ha preso il telefono. "La batteria era scarica", dirà, "Certamente non hanno potuto chiamare".

Nuova vita per Hatice e Ceyda ne La forza di una donna

Nella puntata de La forza di una donna di lunedì 17 novembre, Emre sarà molto soddisfatto del lavoro di Hatice e Ceyda al suo locale. L'uomo non potrà dire lo stesso di sua cugina Idil che oltre a svolgere i suoi compiti con svogliatezza ha continui battibecchi con Ceyda. Allo chalet, intanto, Doruk riproverà a rubare il caricabatterie e succederà qualcosa di inaspettato. Il bambino si troverà nella stanza di Piril quando la donna arriverà all'improvviso. Pensando di nascondersi, Doruk si accovaccerà accanto al letto, ma Piril lo vedrà chiaramente e sarà intenerita da quell'immagine. A quel punto la donna prenderà il caricabatterie dall'armadio e lo sistemerà sul letto, fingendo di averlo dimenticato lì prima di uscire.

Bahar, invece, dopo le tensioni degli ultimi giorni, deciderà di mettere da parte il malumore e preparerà la colazione per tutti. La donna spiegherà a Sarp che vuole essere in buoni rapporti con lui e Piril, mettendo ancora una volta in chiaro che tra loro non potrà mai esserci più nulla.

Perché Piril lascia il caricabatterie a Doruk?

Nelle scorse puntate de La forza di una donna, Bahar ha riconosciuto la voce di Munir e ha capito che è stato lui a rapire Doruk e Nisan. La reazione è stata furiosa e Sarp ha voluto parlare da solo sia con Piril che con il suo collaboratore. Piril ha ammesso di aver architettato quel rapimento per allontanare Bahar da lui, perché temeva un loro ritorno insieme. La donna ha aperto il suo cuore e ha anche rinfacciato a Sarp di non averla mai fatta sentire la sua vera famiglia.

L'uomo è stato molto sincero e non si è preoccupato di misurare le parole. Sarp ha detto a Piril che non ricorda neanche come hanno concepito i bambini perché era ubriaco, le ha detto che non l'ha mai amata e che nonostante tutto si è preso cura di lei e dei gemelli. L'umiliazione è stata grande per Piril che ha deposto le sue armi: "Non combatto più", ha detto. Pur amando Sarp, Piril non vuole più elemosinare le sue attenzioni e quindi ha deciso di chiudere. Adesso a lei non importa più niente di aiutare Sarp e per questo ha fatto in modo che Doruk trovasse il caricabatterie. Piril lascerà che tutto vada come deve, senza intervenire ulteriormente per forzare il destino.