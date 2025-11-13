Sirin farà scappare le prime clienti del negozio in cui lavora nella puntata de La forza di una donna di mercoledì 19 novembre. "I tessuti non sono buoni", dirà a una di loro.

Le anticipazioni rivelano che Sirin, scocciata dal dover servire le clienti, fingerà di non avere la merce che chiederanno. Quando una cliente le mostrerà la stoffa che desidera, la commessa non potrà negare di averla, ma dirà che il suo capo le ha chiesto di non venderla perché non è di qualità. Nel frattempo, Enver proporrà a Hatice di affittare una stanza della loro casa a uno studente.

Sirin combinerà guai con il suo nuovo lavoro

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Sirin inizierà a lavorare nel negozio di tessuti del signor Dundar. Quest'ultimo le mostrerà le stoffe e come è collocata la merce, ma la ragazza sembrerà molto svogliata sin dall'inizio. L'uomo dovrà allontanarsi per un po' di tempo e lascerà la sua attività nelle mani di Sirin. Appena Dundar andrà via, la ragazza si siederà e si metterà a giocare con il telefono. Dopo pochi minuti entreranno le prime clienti e Sirin le accoglierà con poco entusiasmo. La donna chiederà alla commessa un metro di tessuto e Sirin la bloccherà subito: "Non ce l'abbiamo". Un’altra cliente chiederà un popeline celeste, ma anche in questo caso la risposta sarà negativa.

Senza neanche distogliere lo sguardo dal telefono, Sirin dirà che al negozio non c'è popeline. Quando risponderà in quel modo anche a un'altra cliente, quest'ultima le farà notare che la stoffa che ha chiesto è proprio sotto i suoi occhi. "Quei tessuti non sono buoni, il mio capo mi ha detto di non venderli", dirà Sirin. Le clienti andranno via spazientite e criticando il modo di fare della commessa: "Questo negozio dovrebbe chiudere", borbotteranno.

Una nuova inquilina per Enver e Hatice a La forza di una donna?

Nella puntata de La forza di una donna di mercoledì 19 novembre, Enver avrà un'idea. Tornando dal fruttivendolo a cui ha chiesto lavoro, noterà un cartello: "Si affitta una stanza". Penserà che anche lui e sua moglie potrebbero ospitare qualcuno per arrotondare.

Contento per la nuove idea, si presenterà al pub di Emre per fare una sorpresa a Hatice. L'uomo non dirà nulla a sua moglie del lavoro al fruttivendolo, ma le regalerà un mazzo di fiori e si siederà con lei ed Emre per un caffè. Per guadagnare un po' di soldi extra, Enver chiederà ad Hatice di affittare una delle stanze della loro casa. "Potremmo darla a uno studente", dirà l'uomo, entusiasta per la nuova idea che potrebbe migliorare il loro tenore di vita. Hatice, tuttavia, rifiuterà la proposta perché non avrà intenzione di convivere con uno sconosciuto. Enver chiederà a sua moglie di riflettere sulla questione ed Emre sembrerà molto interessato a questo discorso. L'uomo non avrà intenzione di ospitare Idil più di una notte e quella di Enver potrebbe essere un'ottima soluzione per tutti.

Nel frattempo, allo chalet, Bahar noterà che Doruk ha preso il caricabatterie dalla stanza di Piril e lo porterà in camera con sé, fingendo di dovergli fare un bagno. Il bambino lascerà inavvertitamente un pezzo di cavo penzolare dalla sua tasca e Sarp rischierà di vederlo.

Enver pronto a svolgere qualsiasi lavoro per la sua famiglia

Nelle puntate precedenti de La forza di una donna, Enver ha confidato ad Arif di sentirsi poco utile per la famiglia. Nonostante la sua presenza sia fondamentale per tutti, infatti, il sarto non riesce più a guadagnare con il suo lavoro da sarto. I clienti ormai sono diminuiti drasticamente e non gli permettono di avere una vita tranquilla come un tempo. Sapere che Hatice e Ceyda si danno da fare al pub e Sirin ha trovato un lavoro al negozio ha fatto sentire Enver l'unico a non partecipare alle spese.

L'uomo non ha voluto piangersi addosso e appena è uscito di casa si è messo alla ricerca di un lavoro. A La forza di una donna Ceyda e Hatice hanno deciso di ripartire dal pub di Emre, con un nuovo lavoro. Per Enver, però, non è stato facile perché la maggior parte delle attività cercava un ragazzo giovane. Enver è andato a finire da un fruttivendolo, Hasan, che gli ha dato fiducia. Il lavoro, però, è quello di apprendista e comprende anche il sollevamento di casse pesanti di frutta. Il marito di Hatice è malato di cuore e pochi mesi fa ha avuto un infarto: lavorare dal fruttivendolo non è affatto l'ideale per la sua salute.