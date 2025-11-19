Emre proporrà a Hatice di lavorare per lui a tempo pieno nella puntata de La forza di una donna di giovedì 27 novembre: lei accetterà subito.

Le anticipazioni tv rivelano che per Sirin e Idil sarà difficile trovare un punto d'incontro. La figlia di Hatice e Enver non riuscirà a sopportare la presenza della nuova inquilina e non perderà occasione per punzecchiarla. Nel frattempo, Sarp racconterà a Bahar cosa gli è successo dopo la caduta in mare.

Scintille a La forza di una donna tra Sirin e Idil

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Sirin non tollererà la presenza di Idil in casa sua.

Sin dal primo risveglio inizieranno le discussioni tra le due ragazze, soprattutto quando Sirin vedrà che la coinquilina indossa il suo maglione. Hatice proverà a sciogliere la tensione dicendo che la cugina di Emre non aveva niente da indossare. Sirin chiederà l'appoggio di Enver che però non avrà tempo per le discussioni e chiederà di fare colazione in fretta per non fare tardi al lavoro. Hatice, ancora ignara che suo marito stia lavorando dal fruttivendolo, si domanderà come mai il medico apra il suo studio così presto. L'uomo proverà a giustificarsi dicendo che c'è bisogno di dare una rinfrescata al locale prima dell'apertura. A mettere in difficoltà suo padre ci penserà Sirin che, pur non conoscendo ancora il suo segreto, dirà di averlo visto con dei pomodori che però in casa non ci sono.

Dopo aver messo in imbarazzo Enver, Sirin tornerà a concentrarsi su Idil: "Che farai oggi visto che sei stata licenziata?". La ragazza risponderà a tono, spiegando che passerà la giornata ad oziare sul divano, tra tablet e televisione. Hatice si preparerà per andare al lavoro e appena arriverà al locale Emre le chiederà come si stiano trovando con Idil. "Lei è una ragazza molto dolce e gentile", dirà Hatice al suo datore di lavoro.

Sarp inizierà a dire a Bahar tutta la verità sulla sua latitanza

Nella puntata de La forza di una donna di giovedì 27 novembre, Emre spiegherà ad Hatice che sua cugina è cresciuta in una famiglia difficile. "Spesso attacca gli altri per difendersi", dirà l'uomo alla madre di Bahar.

Hatice andrà subito a mettersi il grembiule, ma Emre le farà una proposta importante. "I miei dipendenti mi hanno mentito", dirà, "Non avevano la febbre e hanno già trovato un altro lavoro". Il proprietario del pub chiederà ad Hatice di lavorare per lui a tempo pieno e la donna non esiterà ad accettare. A LA forza di una donna arriverà il momento della verità tra Sarp e Bahar. L'uomo inizierà a raccontare cosa è successo dopo la caduta dal traghetto e spiegherà che è stata sua moglie a trovare Sirin per il trapianto. "Piril mi ha salvato la vita", dirà Bahar provando a ricostruire tutto quello che era rimasto irrisolto nel passato. Sarp spiegherà a sua moglie che Piril non ha salvato solo lei, perché la sera della caduta è stata lei a recuperarlo dal mare ed evitare il peggio.

L'uomo proseguirà con il racconto e le dirà anche che dopo il salvataggio Piril lo ha portato a casa sua e lì è cambiata per sempre la sua vita. Sarp spiegherà che l'ex fidanzato della donna, Mert, ha pensato che i due fossero amanti e ha minacciato di uccidere Piril puntandole un'arma. Bahar ascolterà in silenzio tutto quello che Sarp le racconterà: lui è intervenuto in difesa di Piril e nello scontro con Mert è partito un colpo che è stato fatale. "Per questo ho dovuto nascondermi", spiegherà Sarp a Bahar, sempre più confusa con tutte quelle informazioni arrivate all'improvviso.

Enver, Hatice e Ceyda sono ripartiti da zero dopo l'addio a Yeliz

Nelle puntate precedenti de La forza di una donna, dopo la morte di Yeliz e la fuga di Bahar e Sarp, Ceyda, Enver e Hatice si sono dati da fare per non crollare.

Sirin è stata costretta da suo padre a lavorare in un negozio di tessuti, mentre Hatice e Ceyda sono state assunte da Emre. Quest'ultimo ha teso la mano alla sua ex, preoccupato del suo stato d'animo dopo la perdita di Yeliz, ma effettivamente aveva bisogno di collaboratori al pub. Enver è rimasto l'unico a non lavorare e per questo ha iniziato a cercare qualcosa da fare per contribuire alle spese. Il sarto ha rimediato solo un lavoro come apprendista da un fruttivendolo: un lavoro usurante che non potrebbe svolgere a causa della sua cardiopatia. Enver ha dovuto mentire ad Hatice e lei ha raccontato che ha trovato lavoro in uno studio medico.