Bahar chiederà disperatamente l'aiuto di Piril nella puntata de La forza di una donna di sabato 29 novembre: "Ti prego, portarci con te, non voglio restare qui con Sarp", le dirà quando Suat andrà allo chalet a prendere sua figlia.

Le anticipazioni tv rivelano che, dopo aver saputo che Piril ha tentato di farla finita per Sarp, Suat correrà da lei. L'uomo affronterà suo genero e gli dirà che, da quel momento in poi, non rivedrà più Piril e i suoi figli, perché li porterà via con sé. Bahar coglierà l'occasione per tentare di fuggire da Sarp, ma la sua rivale non accetterà di aiutarla e preferirà lasciarla allo chalet con suo marito.

Suat riporterà a casa Piril e i gemelli

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Sarp chiederà a Bahar di tornare con lui e dichiarerà di non aver mai amato Piril. Quest'ultima, frustrata e ferita, tenterà di farla finita assumendo dei farmaci. Bahar si accorgerà appena in tempo del gesto estremo di Piril e correrà a salvarle la vita. La madre di Ali e Omar si riprenderà fisicamente, ma le sue condizioni mentali saranno molto fragili. La donna continuerà a dire che preferisce ammalarsi e morire e questo farà preoccupare tutti. A quel punto, ci sarà una svolta ne La forza di una donna: Leyla telefonerà a Suat di nascosto e gli spiegherà che Piril sta molto male. La babysitter informerà il padre di Piril del fatto che la donna ha tentato di togliersi la vita.

Suat, in preda alla preoccupazione, chiamerà Munir e gli ordinerà di prepararsi per raggiungere lo chalet e riportare a casa Piril e i bambini. Bahar si accorgerà della telefonata di Leyla, ma manterrà il segreto come le chiederà la babysitter. Quando Suat busserà alla porta di Sarp lo accuserà di aver rovinato la vita di sua figlia e chiederà a Piril di fare le valigie.

Piril pronta a voltare pagina ne La forza di una donna

Nella puntata de La forza di una donna di sabato 29 novembre, Bahar sentirà la discussione e capirà che Piril sta per tornare a casa con i bambini. La donna penserà di cogliere al volo l'occasione per lasciare lo chalet con lei, ma non sarà così facile. Bahar entrerà nella stanza di Piril e la supplicherà: "Ti prego, portaci con te - le dirà in lacrime - Non voglio stare qui con Sarp".

Piril sarà sorpresa dalle parole della sua rivale ma si rifiuterà di aiutarla: "Non posso, voglio voltare pagina con tutto il passato". Bahar assicurerà che, una volta in città, lei e i bambini torneranno a Tarlabasi e non sentirà mai più parlare di loro. Piril, però, resterà della sua idea: "Resterai qui con lui: solo così potrà dimenticarlo per sempre".

La prima tentata fuga di Bahar è andata in fumo

Nelle puntate precedenti de La forza di una donna, Bahar ha già tentato di fuggire dallo chalet. La donna ha aspettato che tutti dormissero per scrivere a Arif: "Scappiamo ora". Lui si è messo in macchina e ha raggiunto lo chalet in attesa che Bahar e i bambini uscissero come stabilito. La donna, Doruk e Nisan erano a un passo dall'auto di Arif, ma Sarp si è accorto di tutto e ha perso il controllo. L'uomo ha intimato a sua moglie di restare lì e ha usato i bambini per impedirle di andare via. Arif e Sarp sono arrivati alle mani, ma alla fine Bahar ha dovuto arrendersi per il bene di tutti.