Sirin ucciderà Sarp manomettendo la sua flebo nelle prossime puntate de La forza di una donna: nessuno si accorgerà di nulla.

Dopo la morte di Hatice, Bahar deciderà di ricominciare con Sarp, ma coinvolgerà anche Sirin che sarà molto scossa dal grave lutto. Dispiaciuta per sua sorella, infatti, Bahar le proporrà di essere una famiglia quando Sarp sarà dimesso dall'ospedale. Sirin si fingerà felice e grata per il perdono di Bahar e suo marito, ma in realtà non ci sarà nessun futuro per loro: l'uomo non uscirà vivo dall'ospedale.

Tragedia a La forza di una donna: Hatice perderà la vita

Le anticipazioni de La forza di una donna annunciano grandi colpi di scena che stravolgeranno ancora una volta la vita di Bahar e dei suoi cari. Tornata a Tarlablasi, la donna metterà fine alla sue relazione con Arif e Sarp, dicendo che non vuole stare con nessuno di loro. Con questa decisione Bahar metterà a tacere le continue provocazioni tra i due uomini che diventeranno insopportabili per lei. Presto però, a minare la serenità della famiglia sarà ben altro: un malore di Bahar costringerà Arif e Sarp a mettersi in macchina con Hatice per portarla in ospedale. I quattro avranno un incidente che a distanza di giorni sarà fatale per la madre di Bahar.

Hatice perderà la vita e Sirin e sua sorella saranno distrutte dal dolore. Sarp sarà ancora costretto a letto, ma riceverà la visita di Bahar che gli dirà tutto e riceverà il suo conforto. Questo momento terribile riunirà la coppia, tanto che Bahar progetterà un futuro con Sarp e i bambini appena usciranno dall'ospedale. Nel frattempo, Sirin non riuscirà a vedere uno spiraglio per lei: Hatice era l'unica che la amava e la accettava nonostante i suoi grandi difetti.

L'ingenuità di Bahar e la cattiveria di Sirin

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, Bahar deciderà di ricominciare con Sarp, ma non escluderà Sirin dalla sua vita. Sapendo che sua sorella ha subito il lutto più terribile della sua vita, le starà vicina e la stupirà con una proposta: "Io, te, Sarp e i bambini saremo una famiglia", dirà Bahar facendo tornare il sorriso in Sirin.

Quest'ultima sembrerà davvero cambiata, tanto che chiederà scusa a Sarp per tutto il male commesso nei suoi confronti, ma sarà solo un'illusione. Sirin, infatti, sarà ancora più cattiva che mai e quando resterà da sola con Sarp nella stanza manometterà la sua flebo e gli toglierà la vita. La ragazza farà morire lentamente suo cognato, togliendogli il medicinale più importante. Nessuno si accorgerà di nulla, perché Sarp all'inizio continuerà a reagire come sempre. Quando poi si addormenterà, però, non si risveglierà più.

La follie di Sirin e l'ossessione mai sopita per Sarp

Nelle puntate de La forza di una donna già andate in onda, Sirin ha già dato prova della sua follia. La ragazza si era innamorata di Sarp e il suo rifiuto è diventato un'ossessione per lei.

Sirin ha pedinato suo cognato e quando si è trovata con lui su un traghetto ha urlato che la stava molestando, scatenando la folla contro di lui. Sarp ha rischiato seriamente di morire, perché durante lo scontro con gli altri passeggeri è caduto in mare e nessuno ha saputo nulla di lui per anni. Sarp si è salvato solo grazie a Piril che lo ha fatto recuperare dai suoi uomini e lo ha ospitato a casa sua, diventando sua moglie.