Azmi riuscirà a piazzare delle microspie nella stanza che ospiterà Piril nella puntata de La forza di una donna di venerdì 5 dicembre. In questo modo, Nezir potrà ascoltare i discorsi della donna con Suat e capire dove si nasconda Sarp.

Le anticipazioni rivelano che Ceyda accetterà l'invito a cena di Emre, ma la serata non andrà come sperava. Dopo il ristorante, i due andranno a una festa di amici di Emre e Ceyda si sentirà profondamente a disagio, tanto che andrà via da sola e senza farsi vedere.

Nezir sempre più vicino all'obiettivo ne La forza di una donna

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Suat e Munir andranno allo chalet per prelevare Piril e i gemelli e portarli lontano da Sarp. Bahar supplicherà Piril di portarla via con sé, ma purtroppo non riceverà alcun aiuto e sarà costretta a restare nello chalet. Nel frattempo, Nezir e Azmi continueranno a portare avanti il loro piano e saranno sempre più vicini alla loro meta. Il fratello di Munir riuscirà a individuare l'hotel che di lì a poco ospiterà Piril e i suoi bambini. Azmi corromperà una delle cameriere che piazzerà nella stanza delle microspie, in modo da ascoltare tutti i discorsi che Piril e suo padre faranno nei prossimi giorni.

Nezir sarà certo che in questo modo scoprirà dove si trova Sarp e riuscirà ad acciuffarlo. L'uomo si raccomanderà ancora una volta con Azmi. "Il mio obiettivo è solo Sarp", ripeterà, precisando che nessun altro deve farsi male in questa storia.

La cena di Ceyda ed Emre sarà un disastro

Nella puntata de La forza di una donna di venerdì 5 dicembre, Emre porterà Ceyda a cena per farla distrarre dai suoi problemi. L'uomo sarà molto premuroso con la sua ex e quando verrà a sapere che sta prendendo gli psicofarmaci si allarmerà subito. "Ti porterò da un medico", dirà Emre, "Non puoi assumere farmaci senza sapere quali sono i più adatti". Durante la cena arriverà un'amica di Emre che lo inviterà a una festa a casa di un loro conoscente.

Anche se Ceyda si rifiuterà, Emre la porterà con sé, ma la serata sarà un vero disastro. La donna resterà per tutta la sera in disparte e qualche invitato la scambierà anche per una domestica. Per Ceyda sarà molto imbarazzante, tanto che approfitterà di un momento di distrazione di Emre per andare via e tornare a casa da sola.

La speranza di Ceyda e la decisione di Piril

Nelle scorse puntate de La forza di una donna, Emre ha assunto Ceyda e Hatice al suo locale per dare loro una nuova possibilità di ricominciare dopo la perdita di Yeliz. La premura dell'uomo nei confronti della sua ex ha fatto sperare Ceyda che potesse esserci un ritorno di fiamma. In realtà, Emre è solo preoccupato per lei e il suo interesse è tutto concentrato per Sirin anche se i due si sono appena conosciuti.

Nel frattempo, Piril ha tentato di togliersi la vita dopo aver sentito Sarp rinnegare il loro matrimonio. Addolorata e ormai senza speranza di tornare con lui, Piril ha deciso di ascoltare Suat e lasciare lo chalet con i suoi bambini.