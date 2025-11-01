Arif scoprirà che Yusuf ha simulato un infarto durante la notte del rapimento di Bahar nella puntata de La forza di una donna di venerdì 7 novembre, e sarà molto deluso da lui.

Le anticipazioni rivelano che Arif troverà Yusuf ubriaco e lo spingerà a confessare che era d’accordo con i rapitori per portarlo via dal palazzo. Yusuf spiegherà che gli uomini avevano minacciato di togliere la vita a suo figlio se non avesse eseguito gli ordini. Arif, però, apprenderà anche che suo padre ha accettato dei soldi per la messa in scena che è costata la vita a Yeliz.

Yusuf in pessime condizioni per l'alcol

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Sarp costringerà Leyla a chiamare Enver per intimargli di non dire nulla a Bahar della morte di Yeliz. In macchina con il sarto ci sarà anche Arif, che dopo la telefonata capirà che è meglio non andare a denunciare alla polizia la scomparsa di Bahar. Leyla dirà a Enver che la donna sta bene e che le accadrà qualcosa solo se dovesse tornare al quartiere. Il sarto tornerà a casa e informerà subito Hatice del fatto che Bahar è in buona salute. Arif, invece, tornerà alla caffetteria e chiederà notizie di suo padre Yusuf, perché avrà con lui una conversazione in sospeso. Uno dei vicini dirà ad Arif che può andare a cercare suo padre in una taverna e lui ascolterà il consiglio.

Arif troverà suo padre seduto al tavolo della taverna in pessime condizioni a causa dell'alcol. Yusuf si reggerà a malapena in piedi, ma Arif lo prenderà di peso e lo costringerà a parlare con lui. "Parliamo dopo", dirà l'uomo, ma Arif non vorrà saperne. Dopo aver svuotato un bicchiere d’acqua sulla testa di suo padre, il proprietario della caffetteria pretenderà delle risposte da lui. "Avevi un infarto mentre gli uomini di Nezir facevano irruzione", dirà, "Poi sei stato subito meglio". Yusuf confesserà che è stata tutta una messa in scena per allontanarlo da casa e lasciare campo libero ai rapitori.

Sarp allo chalet in difficoltà con i suoi bambini

Nella puntata de La forza di una donna di venerdì 7 novembre, Yusuf dirà ad Arif che era d'accordo con Nezir e per questo ha simulato un infarto.

"Mi hanno minacciato", si giustificherà Yusuf, "Hanno detto che ti avrebbero ucciso". Arif chiederà a suo padre chi lo abbia minacciato, ma lui non saprà rispondergli. "Hai preso anche dei soldi?", gli chiederà, e Yusuf gli confermerà di aver ricevuto anche del denaro in cambio del suo lavoro di quella notte. L'uomo si rimetterà a dormire sul tavolo e Arif andrà via, ancora una volta deluso dal comportamento di suo padre. Nel frattempo, allo chalet, Sarp sarà in forte difficoltà dopo l'arrivo di Piril. Doruk e Nisan conosceranno i loro fratellini, ma si rifiuteranno di fare amicizia con loro. I bambini riterranno gli altri figli di Sarp la causa della sua lontananza dalla famiglia e per questo non vorranno giocare con loro.

La notte del rapimento e il tradimento di Yusuf

Nelle puntate precedenti, Nezir ha organizzato il rapimento di Bahar e dei bambini, intimando ai suoi uomini di non fare del male a nessuno. Per evitare problemi, gli uomini hanno contattato Yusuf e gli hanno chiesto di trovare una scusa per portare Arif fuori dal palazzo quando loro sarebbero arrivati. L'uomo ha eseguito gli ordini e quando i rapitori sono giunti a casa di Bahar, il palazzo era completamente vuoto. A casa della donna c'erano solo Ceyda, Yeliz e Hatice: tre donne non avrebbero potuto fare nulla contro una squadra di rapitori. All'appello, però, mancavano Bahar e i bambini che erano l'obiettivo di Nezir. I tre avevano fatto appena in tempo a scappare con Sarp.