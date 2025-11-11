Nelle puntate de La forza di una donna, in onda su Canale 5 dal 17 al 22 novembre 2025, Bahar Cesmeli (Özge Özpirinççi) subirà un duro colpo: scoprirà la morte della sua migliore amica Yeliz (Ayca Erturan).

Nisan infastidita dalla vicinanza tra Doruk e Piril

Bahar dirà a Sarp (Caner Cindoruk) di aver deciso di avere un rapporto civile con lui e Piril (Ahu Yağtu) per il bene dei loro figli. A proposito di Piril, Doruk (Ali Semi Sefil) prenderà il suo caricabatterie per sbaglio.

Successivamente, Emre si lascerà sfuggire, durante una telefonata con Bahar, la notizia della morte di Yeliz.

Dopo essere scoppiata a piangere, chiamerà immediatamente Arif (Feyyaz Duman). Poco dopo, Bahar si scaglierà contro Sarp e lo accuserà di essere il colpevole del decesso della sua amica. Appena Nisan (Kübra Süzgün) e Doruk chiederanno delle spiegazioni alla madre, Sarp dirà loro che Yeliz è stata colpita per sbaglio da un proiettile durante l’irruzione degli uomini di Nezir. A quel punto, Bahar si recherà alla tomba di Yeliz con Arif, e tra le lacrime ammetterà di sentirsi la responsabile della scomparsa della sua amica. Per scappare dalla casa di montagna, Bahar chiederà a Nisan di aiutarla, che sarà infastidita dalla vicinanza tra Doruk e Piril.

Enver nasconde alla moglie Hatice di lavorare in un fruttivendolo

Idil verrà ospitata da Emre solo per una notte, dopo essere rimasta senza casa.

Nel contempo, Enver (Serif Erol) verrà assunto come aiutante da un fruttivendolo un po’ sordo e dirà alla moglie Hatice (Bennu Yildirimlar) di voler affittare una stanza della loro abitazione. Loro figlia Sirin (Seray Kaya), invece, non sarà contenta di lavorare nel negozio di Dundar. Ben presto, Hatice ed Enver accoglieranno Idil nella loro abitazione.

Per concludere, Enver farà credere ad Hatice di aver cominciato a lavorare in uno studio medico.

Riepilogo sul decesso di Yeliz

In precedenza, gli uomini di Nezir hanno fatto irruzione nell’appartamento di Bahar per rapirla insieme ai figli Nisan e Doruk e per costringere Sarp a uscire allo scoperto.

Quest’ultimo è riuscito a mettere in salvo la sua famiglia appena in tempo, invece, Hatice, Ceyda e Yeliz sono rimaste nell’abitazione di Bahar. Durante una colluttazione è partito accidentalmente un colpo di pistola a uno degli uomini di Nezir. Dopo essere stata ferita nel tentativo di proteggere l’amica Ceyda, Yeliz è caduta a terra ed è deceduta sul colpo. Non appena è venuto a conoscenza dell’omicidio di Yeliz, Sarp aveva fatto di tutto per impedire a Bahar di scoprire cosa è accaduto dopo la loro fuga.