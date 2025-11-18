Nelle puntate della soap La forza di una donna in programmazione da lunedì 24 a sabato 29 novembre 2025, Sarp si soffermerà nuovamente a parlare del passato doloroso che lo ha costretto a separarsi dalla sua famiglia, durante un confronto con la prima moglie Bahar. Quest’ultima anche se il padre dei suoi figli le confesserà di non amare Piril, gli farà presente di non aver alcuna intenzione di salvare il loro matrimonio.

Sarp e Bahar si chiariscono, Piril tenta di farla finita

Dopo aver scoperto del decesso della sua cara amica Yeliz, Bahar vorrà fuggire dallo chalet di montagna nel corso della notte.

In particolare, per riuscire nel suo intento, la donna sveglierà i figli Nisan e Doruk e li coinvolgerà nel suo piano, ma purtroppo Sarp le impedirà di scappare con Arif. La situazione degenererà, visto che quest’ultimo e Sarp rischieranno di scontrarsi fisicamente. A quel punto, Bahar supplicherà a Arif di andarsene senza di lei e i suoi figli, intimorita dal pensiero che le guardie di Sarp possano fargli del male. Nel contempo, a Piril non passerà inosservata la gelosia del marito Sarp nei confronti di Bahar.

In seguito, si assisterà al tanto atteso chiarimento tra Sarp e Bahar, appena rimarranno da soli. Quando Bahar gli dirà di non voler tornare con lui, Sarp le giurerà di non aver mai amato Piril, verso cui prova soltanto amicizia.

Quest’ultima tenterà il suicidio in preda alla disperazione totale, dopo aver ascoltato le parole del marito, ma a salvarla in extremis, ci penserà proprio la sua rivale in amore Bahar.

Leyla si preoccupa per Piril, Suat su tutte le furie

Parecchio preoccupata per le condizioni di salute di Piril, Leyla farà sapere al signor Suat che sua figlia ha tentato di farla finita. In preda alla furia, Suat si presenterà alla casa in montagna per portare via la figlia Piril e i nipotini.

Per finire, Emre proporrà ad Hatice di lavorare a tempo pieno nella sua caffetteria, dopo essere rimasto senza un dipendente. Sirin e Idil invece continueranno ad avere dei battibecchi, nonostante Hatice e Enver faranno il possibile per farle andare d’accordo.

Riepilogo: Bahar ha accusato Sarp della morte di Yeliz

Dopo essere stata portata dal marito Sarp in un rifugio sicuro insieme ai loro figli, Bahar è venuta a conoscenza della morte di Yeliz, avvenuta per mano di uno scagnozzo di Nezir. Prima di affrontare Sarp e accusarlo di essere il colpevole della tragica fine della sua amica, Bahar si è sfogata con Arif. Poco dopo, Sarp ha rivelato ai figli Nisan e Doruk che Yeliz è deceduta nel tentativo di proteggere Ceyda, invece Bahar si è recata al cimitero insieme a Arif per dare l’ultimo saluto alla sua migliore amica.