Nelle puntate della soap turca La forza di una donna da lunedì 1 a sabato 6 dicembre 2025, Suat (Gazanfer Ündüz) allontanerà la figlia Piril (Ahu Yagtu) dal marito Sarp (Caner Cindoruk) dopo aver rischiato di perderla.

Piril tenta il suicidio, Suat discute con Sarp

Bahar (Özge Özpirinççi) chiarirà a Sarp di non voler tornare lui, nonostante lui le abbia detto di non aver mai amato Piril e di considerarla soltanto un'amica. Dopo aver ascoltato l'intera conversazione, parecchio sconvolta, Piril tenterà il suicidio, ma per fortuna Bahar riuscirà a evitare una tragedia con il suo intervento provvidenziale.

In seguito, Sarp proporrà a Doruk (Ali Semi Sefil) e Nisan (Kübra Süzgün) di giocare con i loro fratellini gemelli.

Turbata per la salute di Piril, Leyla telefonerà di nascosto a Suat e gli dirà che sua figlia ha tentato di farla finita. Suat si presenterà alla casa di montagna con Munir e discuterà con Sarp, prima di andarsene via con la figlia Piril e i nipotini.

Inoltre, Suat si opporrà, appena Bahar chiederà a Piril di portare via con sé anche lei, Nisan e Doruk. Anche se Sarp la supplicherà di rimanere, Piril seguirà il padre.

Nel frattempo, Nezir (Hakan Karahan) e Azmi progetteranno il piano per lasciare Munir (Caner Çandarli), lo scagnozzo di Suat. Dopo aver appreso che Piril è in procinto di rientrare in albergo, Nezir ordinerà ad Azmi di scoprire dove si trova il nascondiglio di Sarp e Bahar.

Emre invita Ceyda a cena, Hatice furiosa a causa di Sirin

Spazio anche a Ceyda (Gokce Eyuboglu), che dirà a Hatice (Bennu Yildirimlar) che la moglie di Emre (Ahmet Rıfat Şungar) è deceduta a causa della stessa malattia con cui ha lottato Bahar. Sempre a proposito di Emre, Hatice comincerà a sospettare che sia attratto da sua figlia Sirin, la quale subito verrà licenziata da Dundar.

Per finire, Emre inviterà Ceyda a cena, invece Hatice andrà su tutte le furie a causa di Sirin, mentre si troveranno a casa del marito Enver (Serif Erol).

Riepilogo: Piril ha raggiunto Sarp e Bahar nella casa di montagna

In precedenza, Piril ha raggiunto Sarp e Bahar nella casa di montagna, accompagnata dai suoi figli e dalla babysitter Leyla, nonostante suo padre Suat e Munir avessero cercato di fermarla.

La donna ha fatto credere al marito di essere fuggita, perché il loro nascondiglio era stato scoperto. La convivenza forzata ha messo tutti a dura prova, soprattutto Nisan e Doruk, che si sono trovati a dover condividere il padre con i gemellini Ali e Umer. Quella più gelosa è stata Nisan, visto che un giorno si è rinchiusa in camera, dopo aver visto Sarp con uno dei fratellini, e in preda alla gelosia gli ha detto di non essere più suo padre.