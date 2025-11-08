Ceyda distruggerà il negozio in cui lavorava Yeliz nella puntata de La forza di una donna di venerdì 14 novembre.

Ceyda penserà di vendicare la memoria della sua amica attaccando il suo ex datore di lavoro. Quest'ultimo, infatti, ignaro della morte di Yeliz, aveva temuto che fosse una truffatrice perché dopo l'anticipo non si era presentata al negozio.

La morte di Yeliz lascerà un grande vuoto in Ceyda

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che tutti saranno preoccupati per Ceyda e temeranno che possa togliersi la vita. La donna, infatti, dopo aver perso Yeliz farà discorsi poco ottimisti sul futuro e Hatice le starà vicino più che potrà.

Enver e sua moglie inviteranno Ceyda a passare la notte a casa da loro, ma lei preferirà tornare al palazzo nonostante i brutti ricordi. Prima di andare a dormire, Hatice telefonerà a Ceyda per sapere come sta e lei la rassicurerà, dicendole di aver sistemato la casa. La notte passerà come sempre tra mille pensieri e il ricordo di Yeliz che spira tra le sue braccia sarà una costante per Ceyda. Al suo risveglio, la donna ripenserà a quando il proprietario del negozio di Yeliz ha chiamato Arif dando alla sua amica della truffatrice. Ceyda non potrà sopportare la grave offesa a Yeliz, anche se il suo datore di lavoro non sapeva della sua morte e aveva pensato male perché le aveva dato un anticipo.

Una volta alzata, Ceyda penserà di vendicare la memoria di Yeliz dirigendosi presso il negozio in cui lavorava per dare una lezione al proprietario che aveva dubitato della sua onestà.

La rabbia di Ceyda contro il datore di lavoro di Yeliz

Nella puntata de La forza di una donna di venerdì 14 novembre, Ceyda si preparerà e uscirà di casa in fretta, in preda alla rabbia. La donna non si fermerà neanche a salutare Arif in caffetteria ed entrerà nel negozio di abiti con una grande determinazione. I datori di lavoro di Yeliz, intanto, la ricorderanno come una brava donna e saranno molto dispiaciuti per quello che le è accaduto. Ceyda chiederà subito del proprietario del negozio e inizierà a lanciare per aria tutto quello che le capiterà a tiro.

"Distruggerò questo negozio", dirà la donna fuori di sé mentre romperà i manichini e calpesterà tutti i vestiti. "Hai chiamato ladra la mia amica", dirà Ceyda al negoziante che tenterà invano di calmarla, "Hai dato della truffatrice alla mia Yeliz". La donna prenderà due pesanti oggetti e li lancerà contro le vetrine, riducendole in mille pezzi. Dopo aver distrutto tutto, Ceyda si calmerà: "Chiama pure la polizia" dirà al negoziante, ancora scosso per l'accaduto.

Nel frattempo, Hatice e Enver proveranno a telefonare a Ceyda ma non risponderà a nessuno. Preoccupati, i due si rivolgeranno ad Arif che dirà loro quello che è appena accaduto: "Ha distrutto il negozio e sto andando a vedere", dirà il barista, allertato poco prima dal negoziante.

La notte che ha cambiato tutto a La forza di una donna

Nelle puntate precedenti de La forza di una donna, Sarp ha portato via Bahar e i bambini dal quartiere senza pensare alle conseguenze del suo gesto. L'uomo, infatti, ha preso la sua famiglia ma ha lasciato da sole Ceyda, Hatice e Yeliz in balia degli uomini di Nezir che gli stavano dando la caccia. I rapitori si sono infuriati per non aver trovato quello che cercavano e si sono scagliati contro le donne: Yeliz è stata raggiunta da un proiettile ed è morta tra le braccia di Ceyda. Da quel momento tutto è cambiato per la cantante che con la sua amica condivideva anche la casa. La tristezza è troppo grande per Ceyda che non riesce a riprendere la sua vita di sempre.

Nel frattempo, Bahar si trova allo chalet, del tutto ignara che Yeliz sia morta perché Sarp glielo ha nascosto. L'uomo, infatti, è sicuro che se Bahar sapesse della tragedia lo lascerebbe per correre al quartiere dalla sua famiglia.