Le trame delle puntate turche de La forza di una donna in programma prossimamente su Canale 5 rivelano che Arif scoprirà che Bahar, Nisan, Doruk e Sarp sono stati liberati da Nezie. L'uomo sospetterà che i coniugi Cesmeli siano tornati insieme quando scoprirà che entrambi soggiornano a casa di Enver.

Arif conosce sua sorella Kismet

Arif e suo padre saranno incarcerati con l'accusa di aver ucciso Yeliz. L'uomo potrà avvalersi della consulenza legale di Kismet, che gli rivelerà essere sua sorella, in quanto figlia illegittima di Yusuf. La donna diventerà così l'avvocatessa di Arif, al quale chiederà di non svelare la sua vera identità al loro padre.

Intanto, Kismet scoprirà che Bahar, Nisan e Doruk sono stati rapiti da Nezir, in quanto Sarp ha un conto in sospeso con loro. La donna sguinzaglierà la polizia contro Nezir, che improvvisamente rilascerà Bahar insieme a tutta la sua famiglia senza una spiegazione.

Arif crede che i coniugi Cesmeli abbiano fatto pace

Bahar e i suoi figli andranno a stare da Enver e Hatice dove saranno raggiunti da Kismet, intenzionata a scoprire se Nezir abbia avuto un ruolo nella loro sparizione. Dopo aver trovato conferma della sua teoria, la donna informerà Arif che Bahar, Nisan e Doruk sono tornati sani e salvi a casa. Il barista proverà dispiacere quando scoprirà che anche Sarp è stato liberato da Nezir e sta soggiornando da Enver.

L'uomo inizierà a credere che i coniugi Cesmeli abbiano fatto pace. Il sospetto però non sarà fondato, poiché Bahar non avrà nessuna intenzione di concedere una chance a Sarp. Azmi, infine, consegnerà a Kismet una chiavetta usb.

Ceyda ha consolato Hatice e la dottoressa Jale dopo la morte di Yeliz

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La forza di una donna andate in onda a inizio novembre su Canale 5, Sarp ha portato la sua prima famiglia nella casa di montagna per scappare dalle grinfie di Nezir. In questa circostanza, l'uomo e Bahar hanno dimostrato di andare d'accordo solo per la tranquillità dei figli. La situazione è peggiorata drasticamente quando la donna si è accorta che il caricabatterie del suo telefono non funziona e quindi uscita da sola per andarne ad acquistare uno nuovo.

Nel frattempo, Ceyda ha pianto lacrime disperate per la morte di Yeliz avvenuta per mano degli uomini di Nezir durante un parapiglia nel quartiere di Tarlabasi. La cantante ha poi consolato sia Hatice che Jale, che intanto ha accusato dei sensi di colpa per non aver dimostrato il proprio affetto a Yeliz.