Le trame delle puntate de La forza di una donna, in onda tra qualche settimana su Canale 5, rivelano che Idil organizzerà un piano per far capire a Emre di essere il padre del figlio di Ceyda. Lo porterà nel paese natale dell'ex fidanzata, dove lui scoprirà che è diventata madre di un bambino di sette anni. Il barista inizierà a sospettare che il piccolo Arda sia suo figlio.

Idil scopre che Emre è il padre del figlio di Ceyda

Emre chiederà a Enver e Hatice di affittare una stanza della loro abitazione alla cugina Idil. Quest'ultima inizierà a sviluppare un certo risentimento nei confronti di Ceyda, che verrà assunta insieme a Hatice nella caffetteria del cugino.

Idil non andrà d'accordo nemmeno con Sirin, la quale dimostrerà di avere un interesse per Emre. La situazione diventerà ancora più incandescente quando la ragazza ascolterà una conversazione tra Hatice ed Enver. In questa circostanza, Idil ascolterà Enver dire alla moglie che Emre non è l'uomo giusto per Sirin, perché è il padre biologico di Arda, il figlio di Ceyda.

Emre sospetta che Ceyda abbia un figlio di sette anni

Idil resterà senza parole di fronte alla rivelazione di Enver e metterà in azione un piano affinché Emre scopra tutta la verità su Ceyda e il piccolo Arda. Farà pressione sul cugino affinché l'accompagni nel suo paese natale, dove potranno salutare anche la madre di Ceyda, residente lì da molto tempo.

La ragazza spererà che la nonna di Arda riveli a Emre la verità, ma la verità potrebbe arrivare in un altro modo. Non troveranno la donna e una vicina di casa dirà a Emre che i vestiti appesi nell'abitazione sono del figlio di Ceyda. Emre resterà sorpreso, soprattutto quando scoprirà che il bambino ha sette anni: capirà così che Arda potrebbe essere suo figlio.

Piril ha raggiunto Bahar e Sarp al rifugio nella montagna

Negli ultimi episodi de La forza di una donna, Sarp ha salvato Bahar, Nisan e Doruk, finiti nel mirino dello spietato Nezir. Quest'ultimo ha deciso di rapire la famiglia per spingere Sarp a uscire allo scoperto per vendicare la morte di Mert. Ma l'uomo è venuto a scoprirlo per tempo e ha convinto Bahar, Nisan e Doruk a seguirlo in un luogo sicuro.

La donna è apparsa insofferente alla vita nella casa in montagna, dimostrando di avercela con Sarp per il suo comportamento dopo l'incidente sul traghetto e specialmente per il fatto che abbia un'altra famiglia.

Piril insieme ai gemellini ha bussato alla porta del rifugio. Sarp non è apparso contento di vedere la sua seconda moglie, che gli ha mentito circa il suo arrivo.