Prossimamente, nelle nuove puntate della soap turca La forza di una donna, Enver (Serif Erol) e Hatice (Bennu Yildirimlar) scopriranno che la loro figlia Şirin Sarikadi (Serai Kaya) gli ha nascosto di possedere tanto denaro.

Idil costringe Sirin a darle del denaro

Idil Yazici (Büşra İl) deciderà di minacciare Sirin, dopo aver scoperto che suo cugino Emre (Ahmet Rıfat Şungar) è il padre del piccolo Arda, il figlio di Ceyda (Gokce Eyuboglu). Per iniziare, Emre comincerà ad avere dei sospetti, non appena verrà a conoscenza che Ceyda gli ha mentito, facendogli credere che il bambino fosse figlio di sua sorella.

A quel punto, Idil approfitterà dell'occasione, per costringere Sirin a darle del denaro per saldare i debiti contratti con alcuni strozzini. In particolare, Idil dirà a Sirin di sapere che Arda è figlio di Emre e minaccerà di far venire alla luce la verità se non le darà tanti soldi. Il piano di Idil le si ritorcerà contro, visto che Sirin le dirà di non avere alcun interesse sentimentale nei confronti di Emre, dato che continua ad essere ossessionata dal cognato Sarp (Caner Cindoruk).

Ceyda furiosa con Bahar, Idil si vendica di Sirin

Poco dopo, Sirin scatenerà la furia di Ceyda, dicendole di aver appreso che Arda è nato dalla sua relazione passata con Emre. Ceyda finirà per prendersela con Bahar (Özge Özpirinççi), l'unica a cui aveva rivelato il suo segreto.

Successivamente, Hatice ed Enver metteranno alle strette Sirin, la quale svelerà di aver scoperto il legame di parentela tra Arda ed Emre grazie a Idil. La reazione dei Sarikadi sarà durissima, dato che cacceranno Idil dalla loro casa. Prima di andarsene via, Idil si vendicherà di Sirin rivelando ad Hatice e Enver che la loro figlia possiede molti soldi in un conto bancario a loro insaputa.

Riepilogo: Enver aveva trovato tanti soldi nella borsa di Sirin

Dopo aver stretto un'alleanza con Suat (Gazanfer Ündüz), il suocero di Sarp, Sirin ha fatto i conti con l'ira di suo padre Enver. Nello specifico, l'uomo ha trovato nella borsa della figlia una busta piena di soldi e le ha chiesto subito delle spiegazioni.

Dopo essersi finta offesa, Sirin è fuggita via di casa e ha chiesto ospitalità a Suat. A seguito della riconciliazione con i suoi genitori, Sirin gli ha fatto credere di ricevere degli abiti di lusso e del denaro dal suo nuovo fidanzato. In seguito, Hatice ed Enver sono rimasti nuovamente delusi dalla figlia quando Piril (Ahu Yagtu) ha bussato alla loro porta per rivelargli che Sirin ha avuto una relazione sia con suo marito Sarp che con suo padre Suat. Questa scoperta ha sconvolto soprattutto Enver, che ha avuto un malore, sopraffatto dal dolore per l'ennesima bugia della figlia.