Le trame delle puntate turche de La forza di una donna in programma tra qualche settimana su Canale 5 raccontano che Idil sarà alla ricerca di denaro per pagare un pericoloso strozzino. La donna chiederà venti mila lire turche a Sirin Sarikadi per non rendere pubblica la verità sulla paternità del piccolo Arda.

Idil scopre che Arda è il figlio di Emre

Emre inizierà a mostrare un interesse nei confronti di Sirin. Il barista inviterà la donna ad uscire fuori con l'intenzione di approfondire la loro conoscenza. La vicinanza scatenerà la gelosia di Ceyda, che suggerirà ad Emre di lasciar perdere Sirin, specificando che ha dei problemi comportamentali.

Idil, intanto, origlierà un dialogo tra Enver e Hatice dove scoprirà che Emre è il padre naturale di Arda, il figlio di Ceyda. La giovane approfitterà di questa informazione per mettere in azione un diabolico piano. Idil convincerà Emre a tornare nel loro quartiere dove incontreranno la vicina della madre di Ceyda. In questa circostanza, il proprietario della caffetteria scoprirà che la cantante è madre di un bambino di circa sette anni. Emre inizierà a domandarsi se Arda sia suo figlio biologico.

Idil chiede 20 mila lire turche a Sirin per pagare uno strozzino

Nei prossimi episodi de La forza di una donna, la reazione di Emre non sarà quella che Idil credeva. Il barista obbligherà sua cugina a non parlare a nessuno della faccenda, sopratutto di fronte a Ceyda.

L'uomo minaccerà Idil di farla scendere in mezzo alla strada quando lo spingerà ad affrontare la madre di Arda nel corso di un confronto in auto. Il piano per sabotare Emre e Ceyda sarà solo all'inizio poiché Idil userà tale informazione per storcere del denaro a Piril per pagare un pericoloso strozzino. La giovane comunicherà a Sarikadi che Arda è figlio di Emre e le chiederà 20 mila lira turche in cambio del suo silenzio. Il ricatto non andrà a buon fine poiché Sirin sottolineerà di non essere interessata ad Emre ma di aver messo gli occhi su Sarp, nel frattempo stabilitosi a casa di Enver insieme a Bahar, Nisan e Doruk.

Piril gelosa della presenza di Bahar vicino a Sarp

Nel frattempo, negli ultimi appuntamenti de La forza di una donna andati in onda ad inizio novembre, Piril gelosa della presenza di Bahar vicino a Sarp ha raggiunto la casa nel bosco insieme ai suoi due gemelli.

La donna ha detto al marito che Munir l'aveva avvertita che gli uomini di Nezir avrebbero rapito Bahar. Doruk e Nisan hanno faticato non poco all'insolita convivenza coi fratellastri.

Enver, Hatice, Arif e Ceyda, invece, hanno partecipato al funerale di Yeliz. Il barista ha poi ricevuto una telefonata di Bahar, che l'ha rassicurato.