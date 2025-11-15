Le trame delle puntate turche de La forza di una donna in programma tra qualche settimana su Canale 5 raccontano che Sarp Cesmeli finirà nella trappola organizzata da Suat. Quest'ultimo farà credere al genero che Nezir lo lascerà in pace solo se accetterà di rinunciare all'ingente patrimonio che ha ottenuto durante la latitanza. L'uomo accetterà la proposta essendo all'oscuro di tutto.

Sarp rimane vittima dell'inganno di Suat

Sarp dovrà ricostruire la sua vita partendo da zero dopo essere stato liberato insieme a Bahar e i figli senza un'apparente spiegazione da Nezir.

La famiglia sarà ospitata per un certo periodo da Enver e Hatice, indisponendo Sirin che avrà ancora delle mire nei confronti di Sarp. Quest'ultimo, intanto, scoprirà che Nezir lo lascerà in pace solo se rinuncerà al suo intero patrimonio conseguito durante la latitanza.

Sarp accetterà senza opporre resistenza per proteggere le sue due famiglie. Il pubblico, a questo punto, scoprirà che Sarp è stato coinvolto in un grande inganno da parte di Suat. Durante una chiacchierata con Munir emergerà che Nezir non ha chiesto a Sarp di rinunciare ai suoi averi, ma era un piano ideato da Suat per punirlo di aver abbandonato Piril.

Sarp consegna al notaio la documentazione per la rinuncia del suo patrimonio

Piril sarà all'oscuro del piano di suo padre Suat. Sarp, intanto, raggiungerà il notaio insieme a Munir dove consegnerà la documentazione utile per rinunciare al suo ingente patrimonio.

L'uomo deciderà di rimboccarsi le maniche, andando in cerca di una nuova occupazione e in particolare chiederà lavoro nel vecchio negozio dove lavorava prima dell'incidente che l'aveva separato da Bahar.

Sarp ha avuto un incidente in macchina con Nisan e Doruk

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La forza di una donna andate in onda a metà novembre su Canale 5, la convivenza tra le due famiglie di Sarp non si è rivelata facile. Bahar ha cercato di rassicurare i figli, dicendo loro che il padre avrebbe raccontato la verità in merito al suo allontanamento.

Doruk ha dormito in camera con Sarp e Piril. Quest'ultima e Bahar hanno avuto un confronto in cucina mentre Yeliz è morta in seguito a un'incursione nel quartiere di Tarlabasi. Ceyda è apparsa così devastata dalla tragedia che Enver, Hatice e Jale hanno temuto che potesse compiere un gesto estremo.

Sarp, invece, ha avuto un incidente in macchina con Nisan e Doruk. Bahar ha avuto un sospetto quando la primogenita le ha detto di aver visto la foto di Yeliz in televisione. Sarp ha suggerito alla moglie di non usare il telefono per paura che gli uomini di Nezir potessero rintracciarli.