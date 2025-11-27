Bahar tornerà a Tarlabasi ma piangerà di nostalgia nelle prossime puntate de La forza di una donna: "Non riesco ad rientrare in casa mia".

Le anticipazioni tv rivelano che Bahar e i bambini andranno ad abbracciare Ceyda e le chiederanno le chiavi di casa. Quando la protagonista sarà accanto alla sua porta, però, non potrà fare a meno di ricordare i momenti felici con Yeliz e crollerà.

Bahar e i bambini torneranno liberi a La forza di una donna

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Nezir lascerà liberi Bahar e la sua famiglia dopo un periodo alla villa.

Subito dopo il rilascio in piena notte, Bahar, Sarp e i bambini andranno a stare a casa di Hatice e Enver. L'indomani, Bahar e i bambini andranno a salutare Ceyda e sarà una grande emozione. Doruk e Nisan abbracceranno con tanto affetto la donna e le diranno che è mancata tantissimo a tutti loro. Emre stringerà la mano a Bahar e le dirà che può tornare al lavoro da lui appena se la sentirà. Il primo pensiero di Bahar sarà riprendere la vita che aveva prima e per questo chiederà a Ceyda le chiavi della sua casa. La donna, tuttavia, spiegherà che non ha la chiave al lavoro e che accompagnerà Bahar e i bambini da lei per poterla recuperare. Nisan e Doruk saranno entusiasti di rivedere Tarlabasi: "Il nostro quartiere, la nostra casa", dirà la bambina, "Tutto è bellissimo".

Il doloroso ritorno di Bahar a Tarlabasi

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, Bahar e i bambini torneranno a Tarlabasi, ma quando arriveranno al loro palazzo la nostalgia prenderà il sopravvento. Doruk e Nisan correranno felici a casa di Ceyda, mentre Bahar si siederà sul gradino e scoppierà a piangere ricordando i suoi ultimi momenti in quel posto. La donna non potrà fare a meno di pensare che mentre lei scappava con Sarp, Yeliz perdeva la vita. Bahar scoppierà a piangere disperatamente e resterà fuori, mentre Ceyda sarà alle prese con i bambini. Doruk chiederà se rivedrà mai Yeliz e Ceyda gli spiegherà che potrebbe solo capitare in qualche sogno. Bahar, intanto, proverà a salire le scale, ma ogni gradino sarà un ricordo di Yeliz.

"Non riesco ad entrare in casa mia", dirà in lacrime a Ceyda quando la raggiungerà. La donna, allora, inventerà una scusa e dirà ai bambini che ha perso la loro chiave per evitare a Bahar un forte dolore.

Sarp ha tenuto Bahar lontana dai suoi affetti per settimane

Nelle puntate in onda in Italia, Bahar non ha vissuto in prima persona la morte di Yeliz. Poco prima che accadesse la tragedia, infatti, Sarp ha preso lei e i bambini per portarli allo chalet. Bahar ha scoperto per caso e dopo molti giorni che la sua amica non c'è più, perché Sarp le ha nascosto volutamente quello che era successo. Bahar ha subito telefonato ad Arif per andare al cimitero e ha pianto sulla tomba di Yeliz. Subito dopo, però, è tornata allo chalet e, sebbene volesse andare via con Doruk e Nisan, SArp l'ha costretta con la forza a restare con lui.