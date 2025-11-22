Nella trentottesima puntata de La notte nel cuore del 25 novembre 2025, Sevilay vorrà ammettere il suo coinvolgimento con l’incidente mortale del fratello Andac.

Cihan invece si scaglierà fisicamente contro Halil, dopo aver scoperto che ha davvero abusato di Sumru.

Melek arrabbiata con Nuh, Esma non perdona Esat

Sevilay si riavvicinerà a Nuh, appena si rifugeranno in un appartamento. Il giorno seguente, i telegiornali annunceranno la notizia della morte di Andarc, e Sevilay verrà considerata la principale sospettata. A quel punto, Sevilay penserà di costituirsi alla polizia, ma Nuh le chiederà di fuggire all’estero.

Intanto, Melek sarà arrabbiata con il fratello Nuh, per aver mostrato disinteresse nei confronti di loro madre Sumru, ma riuscirà a mantenere la calma grazie al marito Cihan e al pensiero che presto diventeranno genitori.

Nel contempo, Esat chiederà aiuto a sua nonna Nihayet per riconquistare la moglie Esma, che purtroppo si rifiuterà nuovamente di perdonarlo.

Canan non respinge il corteggiamento di Halil

Spazio anche a Sumru, che offrirà il suo aiuto a Nazan, la preside della scuola in cui lavora, per estinguere un debito contratto con Suleyman, uno strozzino. Appena Sumru si sfogherà con lui, Tahsin riuscirà a ottenere la cambiale del debito minacciando il ricattatore di Nazan.

Intanto, Canan non respingerà il corteggiamento di Halil, quando faranno colazione insieme.

Bünyamin invece cercherà di fare pace con Türkan, promettendole di regalarle dei nuovi gioielli.

Sumru difesa dalla sua vecchia amica Nilay

Successivamente, a villa Sansalan arriverà Nilay Alpsan, e difenderà la sua vecchia amica Sumru, assicurando che è stata davvero violentata dall’ex marito Halil in passato. Nilay scenderà nel dettaglio, precisando anche che Sumru decise di ritirare la querela per salvare la sua reputazione.

Dopo aver scoperto la verità, In preda alla furia, Cihan farà irruzione nell’hotel in cui alloggia Halil e lo prenderà a pugni. In seguito, tutti i Sansalan si recheranno da Sumru per chiederle perdono e per convincerla a tornare a casa.

Riepilogo sulla morte di Andac

Dopo aver lasciato Istanbul, Sevilay ha cominciato a lavorare nell'azienda del fratello maggiore Andac, facendogli credere di essere un’impiegata sotto copertura e nascondendogli la sua vera identità.

La situazione si è complicata quando Andac ha cominciato a corteggiarla venendo respinto. Nel contempo, Nuh ha raggiunto l’azienda dove lavora Sevilay appena in tempo, visto che è riuscito a salvarla dalle molestie di Andac. Quest’ultimo durante lo scontro con Nuh è precipitato accidentalmente dalla finestra e ha perso la vita sul colpo. A quel punto, Nuh e Sevilay sono fuggiti insieme su un taxi.