Nuh e Sevilay si sposeranno nelle prossime puntate de La notte nel cuore: sarà un momento emozionante per tutta la famiglia, felicemente riunita per il grande evento.

Le anticipazioni rivelano che Nuh riuscirà a trovare Sevilay e da quel momento i due non si lasceranno più. Non mancheranno le difficoltà, perché Nuh dovrà sottoporsi a un delicato intervento. Prima di entrare in sala operatoria, lui e Sevilay diventeranno marito e moglie. Dopo aver superato l'operazione, Nuh sarà dimesso e finalmente potrà godersi una grande cerimonia di nozze con Sevilay.

Nuh riuscirà a riconquistare il cuore di Sevilay

Le anticipazioni de La notte nel cuore raccontano che Nuh e Sevilay riusciranno a coronare il loro sogno d'amore dopo tanti ostacoli. Il figlio di Sumru non si rassegnerà all'idea di aver perso per sempre la sua amata e si metterà a cercarla. Grazie a Nezim, Nuh risalirà all'ufficio del fratello di Sevilay e la raggiungerà. La situazione sarà molto critica perché Nuh arriverà proprio quando Sevilay sarà in grave pericolo: suo fratello, inconsapevole del legame di sangue tra loro, sarà sul punto di abusare di lei. Nuh salverà Sevilay e lotterà contro Andac che nel rialzarsi perderà l'equilibrio e precipiterà dalla finestra. L'uomo perderà la vita e Sevilay si darà alla fuga con Nuh e sarà ricercata pur non avendo commesso il reato.

Durante la breve latitanza, Nuh e Sevilay si ricongiungeranno e il loro amore diventerà più forte di prima. La situazione si risolverà in breve tempo, perché la telecamera di videosorveglianza attesterà l'innocenza di Sevilay che potrà tornare a casa con Nuh. A rompere l'idillio, però, sarà una telefonata del medico che informerà Sevilay del tumore al cervello di Nuh. Quest'ultimo rassicurerà la ragazza e le chiederà di non rivelare alla famiglia il suo stato di salute finché non avrà fatto la biopsia. Tutto precipiterà all'improvviso con un malore di Nuh che richiederà il ricovero e metterà al corrente la famiglia del tumore. Il medico spiegherà che l'operazione è molto rischiosa, ma Nuh deciderà di sottoporsi all'intervento pur di guarire del tutto e vivere la sua vita serenamente.

Poco prima dell'operazione, Nuh deciderà di sposare Sevilay a villa Sansalan e con la presenza di tutta la famiglia. I due diventeranno marito e moglie, ma non sarà il matrimonio più felice de La notte nel cuore. Sevilay, infatti, non potrà trattenere il pianto perché la paura di perdere Nuh sarà moltissima e le impedirà di vivere questo momento con gioia e leggerezza. Subito dopo le firme di rito, arriverà il personale sanitario per portare Nuh in ospedale.

Fiori d'arancio a La notte nel cuore per Nuh e Sevilay

Nelle prossime puntate de La notte nel cuore, Nuh si sottoporrà al delicato intervento e tutti saranno al suo capezzale. Esat e Harika saranno in pena per il loro fratello e il cambiamento sarà evidente per entrambi.

Nessuna rivalità e gelosia minerà più la serenità dei Sansalan e tutti avranno una sola speranza: la salvezza di Nuh. Quest'ultimo supererà l'intervento e finalmente lui e Sevilay potranno pensare al loro futuro insieme. Dopo il ritorno a casa ci sarà un altro matrimonio, ma questa volta in grande stile. I musicisti attenderanno gli sposi fuori dalla villa, pronti a dare inizio alla festa. Nuh e Sevilay si lasceranno andare alle danze e poi ci sarà un grande ricevimento in un posto da sogno. La giovane sposa de La notte nel cuore ricorderà uno dei primi incontri con Nuh, quando videro una stella cadente ed espresse un desiderio: "Adesso si è avverato", dirà la sposa, finalmente felice.

Nuh e Sevilay: nessuna speranza all'orizzonte per il loro amore

Nelle puntate de La notte nel cuore in onda in Italia, Nuh e Sevilay sono più lontani che mai. Dopo l'ultima scenata di gelosia, infatti, la ragazza non vuole più avere a che fare con Nuh. Pur riconoscendo di amarlo, Sevilay ha spiegato che ha troppa paura delle sue reazioni impulsive e ha escluso un ritorno di fiamma. La ragazza, inoltre, ha dovuto affrontare l'arroganza di Harika che l'ha fatta sentire di troppo in famiglia, fino a spingerla ad andare via. L'obiettivo di Sevilay è andare a trovare il fratello che non ha mai conosciuto e scoprire le sue origini. La figlia adottiva di Hikmet ha lasciato solo una lettera di addio in cui ha ringraziato Cihan e la sua famiglia per averla accolta nella loro casa per tanto tempo.

Appena Nuh ha saputo della sua partenza ha pensato di rintracciarla, ma non è facile capire dove si trovi. Intanto, i malori del ragazzo sono sempre più frequenti e lui si rende conto che non può nascondersi ancora a lungo.