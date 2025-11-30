Esat romperà con Hikmet nella puntata de La notte nel cuore di martedì 2 dicembre. "Non voglio più aiutarti, ho cambiato idea", dirà il ragazzo mandando la zia su tutte le furie.

Le anticipazioni rivelano che Hikmet non si lascerà intimidire dal rifiuto di suo nipote e passerà alle minacce, ricordandogli di avere le foto dell’incidente di Sevilay e di poterle mostrare a Cihan. Nel frattempo, Halil sarà impaziente di partire, ignaro del fatto che Hikmet non possa riscuotere l'assegno promesso perché Tahsin non ha firmato.

Il grande sogno di Halil ne La notte nel cuore

Le anticipazioni de La notte nel cuore raccontano che Hikmet e Halil continueranno a portare avanti il sogno di fuggire e rifarsi una vita in Montenegro. Tra i due, però, inizieranno le prime bugie e i primi silenzi. Hikmet non avrà il coraggio di confessare a Halil che l'assegno incassato il giorno della morte di Samet in realtà non esiste perché Tahsin non lo ha firmato. La donna mentirà, dicendo che si trova nella cassaforte dell'hotel e non può andare a prenderlo per non alimentare sospetti. Halil racconterà a Hikmet che l'albergo che ha intenzione di comprare ha la piscina e tutti i comfort, aggiungendo che il prezzo al quale glielo hanno proposto è un vero affare e bisognerà sbrigarsi per evitare che qualcun altro lo prenda.

Halil, inoltre, si dirà molto soddisfatto per la truffa ai danni di Canan. L'uomo si vanterà con Hikmet di aver centrato in pieno l'obiettivo, raccontando che Canan gli ha consegnato 500.000 dollari senza batter ciglio.

Hikmet prenderà tempo, ma Halil le metterà pressione

Nella puntata de La notte nel cuore di martedì 2 dicembre, Halil inizierà a innervosirsi e a mettere fretta a Hikmet. "Dobbiamo andare via al più presto", insisterà mentre lei cercherà di prendere tempo. Messa alle strette, Hikmet telefonerà a suo nipote Esat, ma riceverà una risposta che la lascerà completamente senza parole. La zia inizierà con il giustificarsi dicendo che non va a fare visita a suo nipote a causa di Cihan, ma continuerà subito con le sue proposte.

"Quando andremo a Cattaro, non avremo più questi problemi", dirà a Esat, che resterà in silenzio non sapendo cosa rispondere. L'atteggiamento di suo nipote farà innervosire Hikmet, che continuerà a spiegare il piano di partenza ideato da Halil. "Non verrò, ho cambiato idea", dirà Esat facendosi coraggio, "Non voglio più aiutarti". Hikmet andrà su tutte le furie e passerà alle minacce: "Dirò a Cihan che hai messo Sevilay fuori strada, ho le foto". Il ragazzo sarà molto preoccupato e non saprà cosa fare.

Il grave incidente che pesa sulla coscienza di Esat

Nelle puntate scorse, Esat è uscito dal carcere completamente cambiato e pronto a voltare pagina. Ha dichiarato il suo amore a Esma, anche se lei non lo ha perdonato, e ha deciso di comportarsi bene.

In passato, Esat è stato il braccio destro di Hikmet nei suoi piani diabolici. La zia può ricattare suo nipote in qualsiasi momento per questo motivo. Quando Sevilay e Melek hanno avuto un incidente che ha messo a rischio la sua vita, tutta la responsabilità è stata attribuita a Hikmet, tanto che è finita in carcere. In quella occasione, la donna non ha rivelato che alla guida dell'auto c'era suo nipote Esat, ma non è stato un gesto di generosità. Conoscendo la vulnerabilità di suo nipote, Hikmet ha preferito tenersi questa carta per poterla giocare al momento opportuno e tenerlo in pugno.