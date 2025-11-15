Le anticipazioni de La notte nel cuore di domenica 23 e martedì 25 novembre 2025 rivelano che Nuh e Sevilay si ritroveranno coinvolti in un drammatico incidente: un triste evento che, tuttavia, finirà per farli riappacificare.
Intanto Serife confesserà il suo tradimento mentre Cihan e Melek cominceranno a fantasticare sul loro futuro assieme alla bambina che nascerà.
Serife confessa il suo tradimento: anticipazioni La notte nel cuore del 23 novembre
La trama degli episodi che andranno in onda domenica 23 novembre rivelano che Serife si ritroverà costretta a dover confessare la verità sul suo tradimento ed Esma resterà sconvolto e amareggiato da tale notizia.
Cihan, invece, rivelerà a Hikmet che sospetta anche del suo coinvolgimento nel caso del rapimento di Esma.
Melek intanto passerà a Nuh l'indirizzo di Andac: l'uomo, senza alcun tipo di esitazione, deciderà di dirigersi presso l'ufficio in cui lavorano Andac e Sevilay, ignaro di quello che avrebbe trovato.
Nuh e Sevilay coinvolti in un drammatico incidente: anticipazioni La notte nel cuore del 25/11
Le anticipazioni de La notte nel cuore in programma martedì 25 novembre su Canale 5, invece, rivelano che Nuh e Sevilay si ritroveranno coinvolti in un tragico incidente.
I due, dopo il grande spavento, decideranno di rifugiarsi all'interno di un appartamento e questa sarà l'occasione giusta per riavvicinarsi e tornare a stare insieme come ai vecchi tempi.
La polizia, invece, avvierà le indagini sulla morte di Andac: i sospetti ricadranno sul conto di Sevilay, la quale si ritroverà in una posizione scomoda e rischiosa.
Cihan e Melek, invece, cominceranno a sognare un futuro sereno e felice assieme alla loro bambina, ormai prossima alla nascita.
Le trame della soap opera rivelano che Sumru deciderà di chiedere aiuto a Tahsin per una sua amica che si trova in serie difficoltà dopo aver chiesto un prestito a uno strozzino che, adesso, comincia a essere minaccioso nei suoi confronti.
Nessun triplo appuntamento per la soap opera di Canale 5
In attesa di questi nuovi episodi della soap opera, Mediaset ha ufficialmente sospeso il triplo appuntamento nella fascia serale di Canale 5.
I nuovi episodi de La notte nel cuore andranno in onda con un doppio appuntamento settimanale in programma di martedì e domenica, dalle 21:50 alle 24 circa.
Tuttavia, anche col triplo appuntamento serale, La notte nel cuore ha tenuto botta su Canale 5, registrato una media di oltre 2,2 milioni di spettatori fissi a puntata, toccando punte del 18% di share durante la messa in onda, tanto da tener testa alle varie proposte trasmesse sulla rete ammiraglia della tv di Stato.