Le anticipazioni de La notte nel cuore annunciano un tragico incidente che coinvolgerà due protagonisti. Nella puntata in onda martedì 25 novembre alle 21:20 su Canale 5, saranno Nuh e Sevilay a trovarsi al centro dello spiacevole evento, costretti a nascondersi in un appartamento. Nel frattempo, Andac perderà la vita e la polizia avvierà le indagini per fare luce sull’accaduto. Ci sarà spazio anche per Halil, che si avvicinerà sempre di più a Canan.

Nuh e Sevilay si nascondono in un appartamento

Nuh e Sevilay rimarranno coinvolti in un tragico incidente e a farne le spese sarà Andac, il fratello da poco ritrovato della ragazza, che perderà la vita mentre cerca di abusare di Sevilay.

Nuh interverrà per salvarla e durante una colluttazione il fratellastro morirà. I due ex fidanzati scapperanno e si nasconderanno in un appartamento. La convivenza forzata e il momento delicato che stanno vivendo favoriranno un riavvicinamento tra loro. Intanto, la polizia arriverà sul luogo in cui Andac ha perso la vita per avviare le indagini e scoprire cosa sia accaduto. Gli occhi saranno quindi puntati su Sevilay, indicata come possibile responsabile della tragica fine del fratello. Parallelamente, Cihan e Melek saranno al settimo cielo e continueranno a sognare a occhi aperti il loro futuro da genitori.

Halil seduce Canan

Nel frattempo, Sumru confiderà a Tahsin il grave problema della sua amica Nalan, che ha chiesto un prestito a uno strozzino.

Il padre dei gemelli, Halil, invece, continuerà a tramare alle spalle della famiglia Sansalan, puntando gli occhi sulla sua nuova preda: la moglie di Bunyamin. Halil, infatti, sarà intenzionato a sedurre Canan e farà colazione con lei. Durante l’incontro, il padre di Melek le rivelerà di non riuscire a smettere di pensare a lei. Canan, pur non respingendo le avances dell’uomo, si mostrerà imbarazzata. Lo spietato alleato di Hikmet non si fermerà e vorrà portare avanti il suo piano, pur sapendo di trovarsi di fronte a una donna sposata.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Halil ha rivisto Sumru e i gemelli

Nelle precedenti puntate de La Notte nel cuore, andate in onda su Canale 5, Halil è arrivato in città per rivedere i suoi figli, Nuh e Melek.

Intanto, l’uomo ha incontrato Sumru, continuando a professarsi innocente: sostiene di non aver mai usato violenza su di lei e che, quindi, i gemelli non sarebbero nati da un abuso. In realtà Halil ha stretto un accordo con Hikmet, al quale si è poi aggiunto anche Esat. Quest’ultimo è stato sorpreso da Esma mentre si trovava in compagnia dell’amante, mentre Cihan ha scoperto la sua responsabilità nel sequestro della moglie. Il marito di Melek non ha voluto lasciar correre e ha denunciato il fratellastro alla polizia, che lo ha arrestato. C’è stato spazio anche per la liaison tra Bunyamin e Turcan, che si sono visti di nascosto, vivendo momenti di passione. Nel frattempo, l’ex tuttofare della famiglia Sansalan si è innamorato della domestica, mentre Canan si è avvicinata ad Halil, rimanendo affascinata dal padre dei gemelli quando lo ha incontrato all’albergo di famiglia.

La famiglia è stata inoltre turbata da due fughe volontarie: Sumru si è recata nella scuola dove insegnava, alla ricerca della sua vecchia amica, mentre Sevilay è partita. Entrambe hanno lasciato una lettera, senza fornire spiegazioni sul loro eventuale ritorno a casa.