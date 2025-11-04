Le anticipazioni de La notte nel cuore rivelano un colpo di scena drammatico: uno dei protagonisti organizzerà il rapimento della propria consorte. Nella puntata in onda martedì 11 novembre alle 21:20 su Canale 5, Esat metterà in atto il sequestro di sua moglie Esma, chiedendo un riscatto alla famiglia. Nel frattempo, Halil, il padre dei gemelli, continuerà a essere presente in città, ma Sumru e Tahsin resteranno ignari della sua presenza.

Esat ingaggia due scagnozzi per sequestrare Esma

Esat architetterà un piano diabolico con l’intento di fare del male a sua moglie Esma.

Vale la pena ricordare che il giovane Sansalan è stato costretto dalla sua famiglia a sposare la domestica, dopo che era emersa la notizia della sua gravidanza. Esat, dunque, deciderà di contattare due scagnozzi per mettere in atto il suo piano, ma non agirà da solo: anche Serife, la zia di Esma, sarà sua complice. La giovane sposa verrà rinchiusa in un fienile e alla sua famiglia sarà richiesto un riscatto per ottenere la sua liberazione.

Nuh e Melek tengono nascosto a Sumru e Tahsin l’arrivo di Halil

Nel frattempo, ci sarà spazio per Halil, il padre biologico dei gemelli, arrivato da poco in città. Nuh e Melek preferiranno tenere Sumru e Tahsin fuori dalla delicata questione, nascondendo loro la verità sulla presenza del loro padre.

Parallelamente, Nuh cercherà di indagare su suo padre, tentando di scoprire in quale albergo alloggi. Halil, invece, avrà un incontro con Hikmet, alla quale racconterà la sua versione dei fatti riguardo all’aggressione a Sumru. Al termine della conversazione, Hikmet si convincerà che la sua ex cognata ha inventato tutto.

Un riepilogo degli episodi precedenti: Esat ha sposato Esma

Nei precedenti episodi de La notte nel cuore, trasmessi su Canale 5, Cihan ha chiesto a Melek di diventare sua moglie, e lei ha accettato con entusiasmo. Nonostante l'opposizione del fratello gemello di Melek, che non approva il loro riavvicinamento, i due innamorati hanno scelto di vivere pienamente la loro relazione.

Cihan ha dimostrato grande premura accompagnando Melek alle visite mediche prenatali, condividendo con lei il sogno di costruire una famiglia e diventare genitori. Nel frattempo, Esat si è trovato nella difficile situazione di dover sposare Esma, dopo che lei gli ha rivelato di essere incinta. Tuttavia, il giovane Sansalan ha mostrato freddezza nei confronti della moglie, confessandole apertamente che il matrimonio è stato una scelta imposta dalle circostanze e che non prova amore per lei. Esat, esasperato dalla situazione, è arrivato al punto di spingere sua moglie giù dalle scale. Nonostante il gesto violento, la donna ha scelto di proteggerlo davanti alla famiglia, fingendo che si fosse trattato di un semplice incidente. Per fortuna, l’ex domestica dei Sansalan non ha riportato ferite gravi in seguito alla caduta.