Esma verrà rapita e rinchiusa in un fienile nella 33ª puntata de La notte nel cuore di martedì 11 novembre: in cambio della sua libertà, i sequestratori chiederanno un milione.

Le anticipazioni rivelano che Esat sarà complice dei rapitori e dietro il sequestro ci sarà proprio lui. Lo scopo del ragazzo sarà quello di estorcere alla sua famiglia una grossa somma di denaro. Il piano sembrerà riuscire alla perfezione: a offrire i soldi per pagare il riscatto sarà Tahsin, e allo scambio con i rapitori andranno Cihan ed Esat. Ignara di tutto, Esma correrà tra le braccia di suo marito e lo ringrazierà per averla salvata.

Il piano diabolico di Esat per estorcere soldi alla famiglia

Le anticipazioni de La notte nel cuore raccontano che Nihayet sarà molto preoccupata per Esma. Tutto inizierà quando la ragazza non si presenterà a colazione e la nonna chiederà a Esat di sua moglie. Lui le spiegherà che Esma si trova al villaggio da sua zia, perché è stata lei stessa a chiedergli di lasciarla lì per qualche giorno. Nihayet non riuscirà a mettersi in contatto con Esma, e questo le metterà ansia, soprattutto perché la ragazza è incinta e potrebbe avere bisogno di qualcosa. Nel frattempo, Esma non sarà affatto a casa di sua zia, ma rinchiusa in un fienile, infreddolita e impaurita. Temerà per il bambino che porta in grembo, mentre Esat continuerà a tramare alle sue spalle, perché è lui l'artefice di tutto.

Il figlio di Sansalan contratterà con i finti rapitori spiegando il suo piano: al suo segnale dovranno telefonargli e chiedere un riscatto di un milione in cambio della libertà di sua moglie. Esat si allontanerà e andrà dalla zia di Esma, d'accordo con lui per il piano: la donna riceverà il denaro pattuito in cambio del suo sostegno. Quando Nihayet le chiederà notizie di Esma, lei dovrà confermare che la ragazza è andata a stare da lei per qualche giorno, ma dovrà aggiungere che poi è andata via e da quel momento se ne sono perse le tracce.

La tentata fuga di Esma e la telefonata dei rapitori

Nella 33ª puntata de La notte nel cuore di martedì 11 novembre, Esma proverà a fuggire dal fienile, approfittando della visita di uno dei rapitori per portarle del cibo.

Correrà più che potrà, ma non riuscirà a salvarsi: qualche metro più avanti, un altro rapitore sarà pronto a catturarla di nuovo. L'indomani, quando la famiglia sarà riunita per la colazione, arriverà la telefonata dai rapitori. Esat risponderà alla chiamata fingendosi sorpreso e preoccupato e farà ascoltare tutto agli altri: "Vogliamo un milione in cambio di tua moglie e non dovrai chiamare la polizia". Harika proporrà subito di rivolgersi alle forze dell'ordine, ma Esat sarà furioso con lei perché non avrà intenzione di mettere in pericolo la vita di sua moglie e suo figlio. Cihan andrà con suo fratello da Tahsin e con loro ci sarà anche Nazim, che insisterà con il coinvolgere la polizia. Alla fine, però, l'avrà vinta Esat e Tahsin si farà carico della spesa pur di salvare Esma.

All'orario dell'appuntamento, Cihan ed Esat andranno nel bosco per lo scambio. I rapitori rilasceranno la ragazza, che correrà tra le braccia di Esat, ringraziandolo per averla salvata. Al suo ritorno a casa, Esma verrà accolta con grande gioia da tutti, tranne che Harika. Quest'ultima resterà seduta sulla sua poltrona e sarà piuttosto scocciata dalla presenza di sua cognata. La minore dei Sansalan non darà alcun segnale di cambiamento e resterà uno dei personaggi più ostili de La notte nel cuore.

Il matrimonio infelice di Esma ed Esat a La notte nel cuore

Nelle puntate precedenti de La notte nel cuore, Esat ha sposato Esma, ma è stato costretto da Cihan a farlo. Il matrimonio è partito subito con il piede sbagliato: mentre Esma sognava una vita con Esat, lui l'ha evitata come se fosse un'estranea.

La ragazza non si è arresa e nonostante i tradimenti e maltrattamenti di Esat si è illusa che la gravidanza potesse avvicinare suo marito a lei. Il fratello di Cihan, però, ha dimostrato di non avere nessun sentimento per il bambino in arrivo, tanto che quando Esma è caduta dalle scale lui non ha chiamato neanche i soccorsi. Sembra strano, quindi, l'improvvisa premura di Esat per sua moglie a causa del rapimento. Per il momento nessuno ci ha fatto caso perché tutto è successo velocemente, ma presto i dubbi assaliranno soprattutto Esma.