Nella trentaquattresima puntata della soap La notte nel cuore, in programma domenica 16 novembre 2025, al centro della scena ci sarà Sevilay (Leyla Tanlar), la quale, a seguito di uno scontro con Harika (Derin Ince), sarà determinata a lasciare la Cappadocia, dopo essersi sentita sempre più sola.

Sevilay schiaffeggia Harika, Tufan trama alle spalle di Tahsin

Sevilay schiaffeggerà Harika, appena la vedrà presso un bancomat: le dirà di ricevere uno stipendio mensile da Cihan (Burak Tozkoparan). Al ritorno a casa, Sevilay dirà a Nihayet (Isil Yucesoy) di non aspettarla per cena, facendole credere di avere già un impegno.

In realtà, Sevilay deciderà di andarsene da Istanbul di nascosto per fare delle ricerche sulle sue vere origini, ma prima di partire scriverà una lettera a Cihan.

Intanto, Esma (Deniz Karabaş) farà una scenata di gelosia a Esat (Genco Osak), dopo averlo sorpreso in compagnia di un’altra donna.

Nel contempo, Hikmet (Esra Dermancıoğlu) presenterà Halil (Erkan Bektaş) a Esat: si mostrerà determinata ad acquistare un hotel nei Balcani. Appena scoprirà che sua zia Hikmet è diventata la tutrice legale di suo padre Samet (Burak Sergen), Cihan si precipiterà di corsa alla villa e la sorprenderà in compagnia di Halil. Hikmet accetterà di rinunciare alla tutela su richiesta di Cihan, ma in cambio esigerà 5 milioni di dollari, con l'intenzione di diventare la proprietaria di un edificio commerciale.

A quel punto, Cihan chiederà aiuto a Tahsin (İlker Aksum), il quale ordinerà a Tufan di controllare i movimenti aziendali, ignorando che, in realtà, sta tramando alle sue spalle in combutta con Hikmet.

Nuh e Melek litigano, Bunyamin promette a Turkan di regalarle dei gioielli

In seguito, Halil si presenterà in hotel da Tahsin e Cihan e sosterrà di non aver mai violentato l'ex moglie Sumru (Ece Uslu) in passato. A proposito di ciò, Nuh (Aras Aydin) avrà un litigio acceso con sua sorella Melek (Hafsanur Sancaktutan), per aver creduto alla versione dei fatti raccontata da Halil.

Spazio anche a Bünyamin (Bulent Polat), il quale prometterà alla sua amante Türkan di regalarle dei gioielli, dopo averla vista interessata alla bigiotteria online.

Riepilogo sulla fine della storia d’amore tra Sevilay e Nuh

Nelle puntate precedenti, Sevilay ha scoperto di non essere figlia di Hikmet. Dopo essere fuggita dalla villa Sansalan insieme a Nuh, la ragazza ha cominciato a fare i conti con la gelosia del fidanzato. La situazione è precipitata, quando Nuh ha picchiato Cihan [VIDEO] nell’istante in cui l’ha sorpreso in compagnia di Sevilay. [VIDEO] A seguito dell’ennesima sfuriata del fidanzato, Sevilay ha messo fine alla loro storia d’amore, ed è tornata a vivere con i Sansalan.