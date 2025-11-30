L'appuntamento con La notte nel cuore è confermato nel prime time di martedì 9 dicembre 2025 in prima visione assoluta.
Le anticipazioni della soap opera, che si avvia ormai verso le battute conclusive, rivelano che Nuh scoprirà che l'intervento al quale dovrà sottoporsi ha poche possibilità di farlo tornare alla sua vita di sempre.
L'uomo, però, sarà disposto a operarsi lo stesso per amore di Sevilay, con la quale convolerà a nozze.
La decisione finale di Nuh: anticipazioni La notte nel cuore del 9 dicembre 2025
Harika ed Esat decideranno di affrontare con estrema sincerità il loro atteggiamento scostante e ostile nei confronti del fratelli, Nuh e Melek.
Decisi a voltare pagina definitivamente, i due faranno una promessa importante: da questo momento in poi cambieranno atteggiamento e deporranno così l'ascia da guerra.
Intanto per Nuh arriverà una terribile notizia da digerire: il suo intervento ha solo il 40% di possibilità di successo.
Una rivelazione spiazzante per l'uomo che, pur mostrandosi scoraggiato e in parte intimorito, deciderà comunque di sottoporsi lo stesso all'operazione, per amore della sua amata Sevilay.
Nuh sospeso tra vita e morte dopo le nozze con Sevilay
Le anticipazioni de La notte nel cuore di martedì 9 dicembre rivelano che Tahsin, appresa la verità sulle condizioni di salute di Nuh, proporrà all'uomo di sposare al più presto la sua amata Sevilay e intanto nuovi clamorosi segreti finiranno per portare scompiglio in famiglia.
Nuh seguirà il consiglio di Tahsin e, subito dopo le nozze, affronterà questo delicatissimo intervento: in ospedale, i suoi cari, vivranno dei momenti di grande tensione e apprensione.
Intanto Hikmet e Halil decideranno di mettersi all'opera per studiare la loro vendetta.
Come cambia la programmazione de La notte nel cuore in prime time su Canale 5
In attesa di questi nuovi episodi che andranno in onda martedì prossimo su Canale 5, ci saranno delle nuove variazioni di palinsesto per la soap opera turca.
Da domenica 7 dicembre, infatti, non ci sarà più spazio per la consueta puntata nel prime time festivo, dato che i vertici di Mediaset hanno scelto di puntare sulla messa in onda di Chi vuol essere milionario?
, il game show condotto da Gerry Scotti, che tornerà in onda dopo una lunga pausa.
La soap turca, però, non perderà comunque la doppia puntata settimanale su Canale 5 dato che si è scelto di puntare sulla messa in onda del secondo appuntamento nel prime time del mercoledì, a partire dal 10 dicembre, fiduciosi del fatto che gli spettatori non abbandoneranno la serie a poche puntate ormai dal gran finale che si preannuncia intenso ed emozionante.