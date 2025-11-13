In arrivo nuove emozionanti puntate della soap La notte nel cuore, in onda su Canale 5 il 16 e il 18 novembre. Le vicende si faranno sempre più intricate con la morte improvvisa di Samet, che sconvolgerà i piani di Tahsin e Cihan. Intanto Sumru sarà costretta a lasciare la Cappadocia, mentre Halil continuerà a proclamare la sua innocenza. Parallelamente Sevilay cercherà di ricostruire un legame con il fratello Andac, mentre Esma affronterà le conseguenze delle sue recenti scelte.

La scomparsa di Samet sconvolge i piani di Tahsin e Cihan

Mentre Tahsin e Cihan cercano di ottenere la custodia legale di Samet Sansalan per il controllo delle sue quote azionarie, un tragico evento sconvolge i loro piani.

Samet muore improvvisamente, lasciando Hikmet senza più alcun potere contrattuale. Questo colpo di scena costringe Cihan a recarsi ad Ankara per recuperare il corpo del padre, mentre Bunyamin si occupa di organizzare il funerale. Nel frattempo, Sumru scopre che Tahsin è incline a credere alle bugie di Halil e, profondamente delusa, decide di fuggire dalla Cappadocia, salutando Nihayet con una telefonata.

Sumru fugge dalla Cappadocia dopo le bugie di Halil

Sumru si ritrova in una situazione delicata quando le bugie di Halil sembrano trovare terreno fertile nello scetticismo di Tahsin. Sconvolta dalla percezione del dubbio negli occhi di Tahsin, Sumru decide di andarsene, lasciando la Cappadocia per rifugiarsi da un'amica a Konya.

Qui, cerca di trovare un po' di serenità lontana dai conflitti, mentre Halil continua a proclamare la sua innocenza e il suo amore per Hikmet, che però rimane indifferente ai suoi sentimenti.

Nella puntata precedente de La notte nel cuore

Negli episodi precedenti della soap le tensioni erano già altissime. Sumru e Tahsin progettavano di riunire la famiglia nella villa Sansalan, mentre Nuh e Melek, tenendo nascosta la presenza di Halil, si trovavano divisi tra il desiderio di scoprire la verità e la paura di affrontare il passato. Esma era riuscita a scappare dai suoi rapitori, mentre Cihan e Melek valutavano l'idea di andarsene, complici anche le pressioni esterne di Halil e Hikmet che tramavano per fermare Sumru . Le dinamiche familiari si intrecciavano con giochi di potere e segreti custoditi gelosamente, creando un clima di crescente tensione e suspense.