Le anticipazioni dei nuovi episodi de La notte nel cuore, in onda domenica 9 novembre nella fascia serale di Canale 5, rivelano che Cihan, dopo essere stato scagionato da ogni tipo di accusa, tornerà in libertà e il carcere resterà solo un vago ricordo della sua vita.

Intanto, Hikmet comincerà ad avere dei seri sospetti in merito all'aggressione subita da Sumru: sospetterà che non sia mai avvenuta realmente e che in realtà la donna si sia inventata tutto, tanto da decidere di andare fino in fondo per cercare di scoprire come stanno davvero le cose.

Cihan viene scarcerato: anticipazioni La notte nel cuore di domenica 9 novembre

Cihan, dopo essere stato scagionato da ogni accusa, verrà rilasciato e potrà uscire dal carcere.

Insieme a Tahsin avrà modo di incontrare Nuh: i due si stringeranno la mano e in questo modo si diranno pronti a mettere la parola fine a tutte le controversie tra le loro rispettive famiglie, così da lasciarsi alle spalle il passato e iniziare un nuovo capitolo della loro vita.

Nel frattempo, Nuh comunicherà a Tahsin e Sumru di aver deciso di intraprendere il percorso di terapia insieme allo psichiatra che gli avevano consigliato.

Halil invece, senza alcun tipo di preavviso, si presenterà presso lo studio di Melek e finirà per creare un gran trambusto.

Hikmet dubita sul conto di Sumru nella prossima puntata de La notte nel cuore su Canale 5

Le anticipazioni della puntata de La notte nel cuore in onda domenica 9 novembre su Canale 5, inoltre, rivelano che, dopo l'incontro del tutto inconcludente con Melek, Halil avrà modo di parlare con Hikmet.

La donna, ascoltando le sue parole, arriverà a convincersi del fatto che l'aggressione subita da Sumru in realtà non sia mai avvenuta.

Hikmet comincerà ad avere dei dubbi sul conto di Sumru, al punto da sospettare che si sia inventata tutto, mettendo in scena una farsa con la storia dell'aggressione.

Mediaset riesce a tener testa alle fiction di Rai 1 grazie alla soap turca con Cihan e Melek

In attesa di questi nuovi episodi della soap, prosegue l'ottimo trend dal punto di vista Auditel, con ascolti positivi sia di domenica che di martedì sera.

La media registrata nel corso di queste ultime settimane risulta essere di oltre 2,3 milioni di spettatori a puntata, pari a uno share che oscilla tra il 16 e il 17%.

Mediaset, con un prodotto a basso costo, riesce a tener testa e a portare via pubblico prezioso alle costose fiction prodotte e trasmesse sui canali della tv di Stato, tra cui Màkari, che in prime time di domenica sera si ferma sotto la soglia dei tre milioni di spettatori con uno share del 17%.