Le anticipazioni del finale di La notte nel cuore annunciano nuovi drammi in arrivo e l’arresto di alcuni protagonisti. Prossimamente su Canale 5, assisteremo ai tentativi di Cihan di riconciliarsi con Melek. Il giovane Sansalan, intanto, scoprirà che sua moglie è in pericolo e, durante una sparatoria, si farà scudo con il proprio corpo per proteggerla, finendo ferito in ospedale. Nel frattempo, Himket verrà arrestata grazie alle prove fornite da Esat e, anche per lui, così come per Halil, si spalancheranno le porte del carcere. Spazio anche alle vicende di Sumru e Tahsin, che convoleranno a nozze.

Infine, Melek darà alla luce la piccola Zuhal.

Cihan salva la vita a Melek

Melek guarderà con sospetto Perihan, amica di vecchia data di suo marito Cihan. Quest’ultimo, però, continuerà a dichiarare che nel suo passato non c’è mai stato nulla con la ragazza. Tuttavia, Melek verrà a sapere che, quando il consorte era a Berlino, ha trascorso una notte di passione con Perihan e andrà su tutte le furie per quanto le è stato tenuto nascosto. Cihan proverà a dare una spiegazione a sua moglie, che però non vorrà nemmeno sentir parlare di perdono. Durante uno dei tentativi di salvare il suo matrimonio, il giovane Sansalan seguirà Melek e si renderà conto del pericolo imminente per sua moglie e per la bambina che porta in grembo.

Ci sarà infatti una rapina in gioielleria e, armato di coraggio, Cihan farà da scudo a Melek, salvandole la vita, rimarrà ferito, colpito da una pallottola quasi al cuore. Verrà anche ricoverato d’urgenza in ospedale, dove però riuscirà a salvarsi.

Hikmet, Esat e Halil vengono arrestati

Nel frattempo, nel finale di La notte nel cuore ci sarà anche la resa dei conti per i cattivi della soap turca, che verranno arrestati. Esat, infatti, si costituirà volontariamente alla polizia e sarà condannato a tre anni di reclusione per aver architettato, insieme a sua zia, l’incidente che ha quasi causato la morte di Sevilay e Melek. Prima dell’arresto, Esat collaborerà con suo fratello per incastrare Hikmet e Halil.

La signora Sansalan verrà quindi arrestata per aver organizzato il terribile piano contro Melek. Anche Halil, il padre dei gemelli, finirà in carcere, mentre Tufan riuscirà a fuggire all’estero prima di essere catturato. Ci sarà poi anche una conclusione positiva per le storie d’amore: Sumru e Tahsin si sposeranno, mentre Sevilay e Nuh partiranno per il viaggio di nozze. Infine, Melek perdonerà Cihan e nascerà la loro prima figlia, Zuhal.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Cihan è uscito dal carcere

Nelle precedenti puntate de La notte nel cuore, andate in onda su Canale 5, Cihan è uscito dal carcere e si è ricongiunto con Tahsin. Insieme hanno incontrato Nuh per mettere fine ai contrasti e sancire una tregua tra le rispettive famiglie.

Esat ha accusato Cihan di tradimento ed è andato via furioso. Intanto, Turkan ha continuato a sedurre Bunyamin alle spalle di Canan, riuscendo a incontrarlo in una camera d’albergo e trascorrendo con lui alcune ore di passione. Parallelamente, in città è arrivato Halil, il padre dei gemelli, che ha incontrato Melek, rivelandole di non aver mai fatto del male a Sumru.