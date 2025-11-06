Le anticipazioni sul finale de La notte nel cuore annunciano un lieto fine per i protagonisti positivi della soap turca, mentre gli antagonisti andranno incontro a un epilogo drammatico. Nelle ultime puntate, in onda prossimamente su Canale 5, Hikmet, Esat e Halil finiranno in carcere. Sumru e Tahsin convoleranno a nozze, mentre Cihan e Melek diventeranno genitori della piccola Zuhal. Nuh e Sevilay, invece, saranno in viaggio dopo il matrimonio, mentre Esma si opporrà al divorzio.

Esat, Hikmet e Halil vengono arrestati

Le malefatte di alcuni membri della famiglia Sansalan e del padre dei gemelli verranno finalmente alla luce, e per loro si spalancheranno le porte del carcere.

Dopo aver scoperto i debiti lasciati dal fratello Samet, Hikmet deciderà di estorcere denaro al nipote Esat, minacciandolo. Tuttavia, quest'ultimo non si lascerà intimidire e registrerà la confessione di Hikmet, nella quale ammetterà le proprie colpe: dal coinvolgimento nell’incidente in cui Sevilay e Melek hanno rischiato la vita, all’aver fatto arrivare Halil in Cappadocia con l’intento preciso di ostacolare l’unione tra Sumru e Tahsin. Nel frattempo, Esat compirà un gesto significativo nei confronti della sorellastra Melek, chiedendole scusa, per poi presentarsi spontaneamente alle autorità. Grazie alla registrazione, anche Hikmet e Halil verranno arrestati. Esat sarà condannato a tre anni di reclusione e chiederà a Esma il divorzio.

Tuttavia, la ragazza sceglierà di aspettare il marito fino al suo ritorno in libertà. Tufan, complice di Hikmet e Halil, riuscirà invece a fuggire prima di essere catturato.

Sumru e Tahsin si sposano, Melek e Cihan diventano genitori

Sumru e Tahsin convoleranno a nozze. La cerimonia verrà celebrata alla presenza dei familiari, anche se si sentirà la mancanza di Nuh e Sevilay, impegnati nel loro viaggio di nozze. Esat, invece, parteciperà in videochiamata, poiché detenuto in carcere. Harika inizierà una relazione con l’avvocato di famiglia Nazim, amico di vecchia data di suo fratello. Per Cihan e Melek, infine, arriverà una grande gioia: la nascita della loro prima figlia, Zuhal.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Harika e Nazim sono usciti insieme

Nelle precedenti puntate di La notte nel cuore, andate in onda su Canale 5, Harika e Nazim si sono incontrati e sono usciti insieme. L’avvocato si è aperto con la sorella minore di Cihan, confessandole di ricordare perfettamente il giorno del suo diploma, avvenuto anni prima, e iniziando a corteggiarla. Nel frattempo, Nuh ha deciso di rivolgersi a uno specialista per affrontare il suo problema di rabbia incontrollata, mentre Cihan e Melek si sono riavvicinati e hanno celebrato il loro matrimonio. Tuttavia, poco dopo le nozze, Cihan è stato arrestato con l’accusa di essere il mandante dell’agguato a Tahsin.