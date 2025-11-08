Le anticipazioni del finale de La notte nel cuore annunciano litigi, segreti svelati e arresti per alcuni dei protagonisti della soap. Nelle ultime puntate, in onda prossimamente su Canale 5, Melek scoprirà che il marito Cihan le ha mentito sul suo rapporto con Perihan, decidendo di non perdonarlo. Intanto, la famiglia Sansalan riceverà una notizia sconvolgente: Samet ha lasciato 60 milioni di debiti. Hikmet, invece, tenterà di ricattare Esat, ma quest’ultimo, ormai pentito, organizzerà un piano per incastrarla. Grazie alla collaborazione di Cihan, verranno arrestati sia Hikmet che Halil, mentre Esat si costituirà spontaneamente e finirà in prigione.

Melek scopre il segreto di Cihan

Melek origlierà una conversazione che la sconvolgerà: Cihan ha avuto una relazione di una notte con Perihan quando viveva a Berlino. La donna, proprietaria di un’agenzia di viaggi legata agli affari di Sumru e Tahsin, è stata presentata da Cihan come semplice amica. Melek, ferita dalla menzogna, deciderà di non perdonare il marito, nonostante i suoi tentativi di spiegarsi. Sumru, preoccupata per la stabilità del matrimonio della figlia, affronterà Perihan e la costringerà a lasciare la Cappadocia, minacciando di distruggere la sua attività. Perihan, messa alle strette, venderà l’agenzia a Sumru, che ne affiderà la gestione a Bunyamin e Canan. Nazim, invece, comunicherà alla famiglia Sansalan che Samet ha lasciato 60 milioni di debiti.

I familiari decideranno di rinunciare all’eredità, ma Hikmet, disperata, cercherà di estorcere denaro a Esat. Quest’ultimo, deciso a redimersi, organizzerà un piano con Cihan per incastrare la zia: la registrazione della telefonata in cui Hikmet ammetterà il proprio coinvolgimento nell’incidente di Sevilay e Melek e l’arrivo di Halil in città, che tenterà un sabotaggio, porterà all’arresto di Hikmet e Halil. Esat, dopo aver chiesto perdono a Melek, si costituirà e verrà condannato a tre anni di carcere. Chiederà a Esma, incinta, se intenda divorziare, ma lei sceglierà di aspettarlo.

Cihan salva Melek e viene ferito

Cihan cercherà un modo per riconquistare la fiducia di Melek. Una mattina la seguirà in auto e riuscirà a salvarla da un tentativo di rapina in una gioielleria.

Farà scudo con il proprio corpo e verrà colpito da una pallottola al petto, vicino al cuore. Ricoverato d’urgenza, riuscirà a sopravvivere. Lo spavento farà capire a Melek quanto sia legata a lui e deciderà di perdonarlo. Nel frattempo, Harika inizierà una relazione con l’avvocato Nazim, mentre Sumru e Tahsin riusciranno a sposarsi, circondati dall’affetto dei loro cari. Esat parteciperà in videochiamata dal carcere, mentre Nuh e Sevilay saranno ancora in viaggio di nozze. Poco dopo la cerimonia, Melek entrerà in travaglio e verrà portata in ospedale, dove darà alla luce la piccola Zuhal, che verrà chiamata così in onore della madre defunta di Cihan.

Riepilogo delle puntate precedenti: Nuh decide di andare in terapia

Nelle precedenti puntate di La notte nel cuore, andate in onda su Canale 5, Nuh ha avuto diversi scatti di rabbia che hanno compromesso la serenità familiare, oltre a mettere in crisi la sua relazione con Sevilay. Sumru e Tahsin gli hanno consegnato il biglietto da visita di uno psicoterapeuta, invitandolo a contattarlo per affrontare il suo problema. Dopo qualche iniziale esitazione, Nuh ha deciso di ascoltare il consiglio. Nel frattempo, Melek e Cihan sono convolati a nozze, mentre Esat ha proseguito il suo matrimonio combinato con Esma, chiarendo però alla consorte di non essere innamorato di lei.