Le anticipazioni sull'atteso finale de La notte nel cuore, la fortunata soap opera turca di Canale 5, rivelano che Cihan vivrà dei momenti di grande paura e si ritroverà in serio pericolo di vita dopo essere stato colpito da un proiettile che lo ridurrà in fin di vita.

Una scena che spezzerà il cuore di Melek: la donna, in dolce attesa, vivrà dei momenti di grande paura per le sorti del padre del bambino che porta in grembo e proprio nel corso degli episodi conclusivi di sempre, diventerà mamma per la prima volta della piccola Zuhal.

Cihan si ritrova in fin di vita: anticipazioni La notte nel cuore sul finale di sempre

Cihan si ritroverà a sventare una rapina all'interno di una gioielleria dove si troverà la sua amata Melek, a pochi giorni ormai dal parto.

I malviventi non si faranno scrupoli nei confronti della donna in dolce attesa al punto che Cihan sarà costretto a intervenire per evitare il peggio.

L'uomo si beccherà un colpo di arma da fuoco che lo lascerà sospeso tra la vita e la morte in un letto di ospedale: i medici si ritroveranno a dover intervenire subito per evitare il peggio.

Cihan sarà in fin di vita ma, proprio grazie all'intervento dei dottori, verrà salvato.

Melek diventa mamma della piccola Zuhal

Le anticipazioni sul finale de La notte nel cuore, inoltre, rivelano che dopo questa brutta disavventura e questi momenti di paura vissuti con Cihan, Melek si preparerà a dare alla luce il loro bambino.

Al matrimonio di Sumru e Tahsin, si romperanno le acque della donna che sarà costretta a correre subito in ospedale per il parto.

Al suo fianco ci sarà Cihan, pronto a conoscere l'amata bambina che decideranno di chiamare Zuhal, in onore della defunta madre dell'uomo.

Calerà così il sipario sulle vicende della coppia che, dopo aver affrontato diversi momenti bui, potranno finalmente godersi la serenità familiare e dedicarsi alla crescita della loro bambina, che gli stravolgerà la vita.

Come cambia la programmazione de La notte nel cuore a dicembre su Canale 5

In attesa del finale, la programmazione de La notte nel cuore del mese di dicembre subirà delle modifiche su Canale 5.

I vertici del Biscione hanno scelto di non proseguire con la doppia puntata settimanale a ridosso del periodo delle festività natalizie.

La serie turca, quindi, andrà in onda soltanto di domenica sera dalle 21:45 alle 23:50 circa: la durata complessiva verrà ridotta per evitare di sprecare in fretta e furia tutti gli episodi previsti della prima e unica stagione della serie, che ha appassionato una media di circa due milioni e mezzo di spettatori fissi.