Bunyamin sarà sconvolto quando scoprirà che il suo conto è vuoto nelle prossime puntate de La notte nel cuore: "La signora Canan ha prelevato tutto", gli dirà il direttore. Le anticipazioni rivelano che Bunyamin sarà a dir poco furioso con sua moglie che confesserà di aver affidato tutta la loro fortuna ad Halil, pensando ad un investimento fruttuoso. Canan sarà disperata per la truffa organizzata alle sue spalle e Bunyamin sarà molto duro con lei: "Prendi le tue cose e vattene, voglio il divorzio".

Canan scoprirà il tradimento di Bunyamin

Le anticipazioni de La notte nel cuore raccontano che, presto, Bunyamin vedrà per caso una foto di Canan con Halil e andrà su tutte le furie.

Certo di essere stato tradito, l'uomo attaccherà sua moglie ma all'improvviso la situazione si capovolgerà. Turkan, infatti, rivelerà a Canan che Bunyamin lo ha tradito e succederà un putiferio. La donna si scaglierà contro suo marito e i due si accuseranno a vicenda. Durante il litigio, Bunyamin farà sapere a Canan che l'uomo che era con lei è Halil, il padre di Nuh e Melek. La donna, a quel punto, sarà molto preoccupata perché temerà di essere stata ingannata e non si sbaglierà affatto. Una volta rimasta sola, Canan telefonerà ad Halil ma il suo dispositivo continuerà a squillare a vuoto. Più tardi, Bunyamin controllerà il suo conto dalla app del telefono e scoprirà che è completamente vuoto.

L'uomo penserà subito ad un errore e si rivolgerà al direttore della sua banca per ricevere delle spiegazioni. "Avevo 500 mila dollari sul conto, ma questi soldi sono spariti", dirà Bunyamin.

Divorzio in vista a La notte nel cuore: Canan e Bunyamin ai ferri corti

Nelle prossime puntate de La notte nel cuore, il direttore dirà a Bunyamin che non c'è stato nessun errore e il suo conto è stato svuotato da sua moglie. "La signora Canan ha prelevato tutti i soldi", dirà l'uomo a Bunyamin che sarà a dir poco sconvolto. In preda alla rabbia, il più adulto dei Sansalan andrà da sua moglie: "Dove sono i miei soldi?", chiederà. La donna, in lacrime e balbettando, dirà che ha investito la loro fortuna in un fondo che avrebbe fruttato il 40% annuo.

Per Bunyamin sarà ovvio che si tratta di una truffa e si domanderà come abbia fatto Canan a credere che possano esistere degli investimenti così fruttuosi. La donna scoppierà a piangere e mostrerà a Bunyamin il contratto che Halil le ha fatto firmare. Lui sarà fuori di sé e non vorrà più saperne di Canan: "Prendi le tue cose e vattene, voglio il divorzio". La donna sarà disperata e capirà che Halil si è preso solo gioco di lei.

Halil sta corteggiando Canan, ma non è interessato a lei

Nelle puntate de La notte nel cuore in onda in Italia, Halil e Hikmet stanno agendo per racimolare una grossa somma di denaro e rifarsi una vita in Montenegro. A questo proposito, La zia ha usato Esat per estorcere un milione ai Sansalan e fingere che Esma sia stata rapita.

Halil, invece, ha trovato una facile preda: Canan, la moglie di Bunyamin. L'uomo ha incontrato la nuora di Samet in albergo e ha subito trovato un modo per approcciare con lei. I suoi modi di fare gentili hanno subito conquistato Canan che si è lasciata corteggiare volentieri da Halil, anche perché sospetta che Bunyamin la stia tradendo con qualcuno. Lo scopo di Halil, però, non è affatto romantico: l'uomo vuole semplicemente il denaro di Bunyamin che ha incassato 500 mila dollari dopo aver donato il rene a suo padre.