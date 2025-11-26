Le anticipazioni delle prossime puntate de La notte nel cuore, in onda su Canale 5, rivelano che Melek farà i conti con una notizia che riguarderà la salute di Nuh.

Dopo un malore improvviso, Nuh verrà ricoverato in ospedale e sarà costretto a rivelare ai familiari di avere una grave forma di tumore al cervello.

Un colpo al cuore per Melek, che sarà spaventata all'idea di poter perdere per sempre suo fratello.

Nuh si sente male: anticipazioni La notte nel cuore puntate turche

Le anticipazioni dei prossimi episodi de La notte nel cuore, in onda nella fascia serale di Canale 5, rivelano che Nuh dovrà fare i conti con un malore improvviso, che gli causerà uno svenimento in presenza dei suoi familiari.

Verrà portato con urgenza in ospedale e sottoposto a tutti i controlli medici, cercando di tranquillizzare i suoi cari, che saranno presenti al suo capezzale per cercare di capire la verità dei fatti.

Melek si renderà conto subito che suo fratello non le sta dicendo tutta la verità, motivo per il quale cercherà di incalzarlo per scoprire come stanno davvero le cose.

Melek scopre che suo fratello Nuh ha un grave tumore

In un primo momento, Nuh proverà a sminuire l'accaduto e chiederà addirittura di alzarsi in piedi per poter dimostrare ai suoi familiari di stare bene, anche se in realtà non avrà le forze necessarie per farlo.

Le anticipazioni turche de La notte nel cuore rivelano che a quel punto verrà tirata in causa Sevilay, alla quale verrà chiesto di dire la verità.

La ragazza, dopo aver avuto il consenso da parte di Nuh, confesserà a tutti che è affetto da una grave forma di tumore al cervello.

Un annuncio scioccante per i familiari di Nuh, in particolar modo per Melek, la quale sarà terrorizzata all'idea di poter perdere per sempre il fratello.

La notte nel cuore cresce negli ascolti in prime time

In attesa di questi nuovi episodi della soap, prosegue l'ottimo trend dal punto di vista Auditel nella fascia serale di Canale 5.

La puntata trasmessa domenica scorsa ha registrato il suo picco d'ascolto con una media di quasi 2,7 milioni di spettatori in prime time e uno share che ha superato il 17%.

Un dato Auditel che ha permesso alla soap di vincere la gara ascolti della domenica sera, superando la proposta di Rai 1 e confermandosi come una delle serie più amate dal pubblico, tra quelle lanciate nel corso degli ultimi anni e senza mai passare dal daytime pomeridiano di Canale 5, che crea una maggiore affezione nel pubblico.