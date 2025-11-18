Turkan dirà a Canan tutta la verità nelle prossime puntate de La notte nel cuore: "Tuo marito ti ha tradita con me e mi ha ingannata", dirà spiegando di aver ricevuto un bracciale falso in regalo da lui.

Le anticipazioni rivelano che il matrimonio ci Canan e Bunyamin rischierà di andare distrutto. Lui, infatti, vedrà una foto di sua moglie con Halil e le dirà che vuole il divorzio. Presto però tutto si ribalterà quando Turkan rivelerà il tradimento di Bunyamin. Tra Canan e la domestica si arriverà allo scontro fisico e Bunyamin sarà portato via da Esat che proverà a calmare gli animi.

Bunyamin vedrà le foto di Canan con Halil e le farà una scenata

Le anticipazioni de La notte nel cuore annunciano che i piani di Bunyamin saranno distrutti nelle prossime puntate. La tresca dell'uomo con Turkan andrà avanti fino a quando lei non gli rivelerà il suo vero scopo. Dopo aver saputo che Bunyamin è sterile, Turkan lo lascerà nel peggiore dei modi. "Da te volevo solo un figlio", dirà la donna, umiliando il maggiore dei Sansalan dicendogli di non averlo mai amato. Bunyamin sarà sconvolto, ma poco dopo proverà a dirsi che ha una bellissima moglie e non gli manca niente. L'uomo incontrerà per caso un fotografo che vende scatti per turisti e si accorgerà che tra le foto c'è sua moglie seduta allo stesso tavolo di Halil.

Bunyamin tornerà a casa in preda alla rabbia mostrando la foto a Canan. "Che cos'è questo?" le chiederà, "Mi hai tradito". La donna in lacrime, proverà a calmare suo marito giurandogli di essere sempre stata fedele. "Quest'uomo ha violentato Sumru", le ricorderà Bunyamin. Canan capirà solo in quel momento che Halil è il padre di Nuh e Melek. "Voglio il divorzio" urlerà l'uomo a sua moglie, "Mi hai tradito". Canan continuerà a piangere e implorare suo marito, ma in quel momento arriverà Turkan, furiosa con Bunyamin.

Scintille a La notte nel cuore tra Canan e Bunyamin

Nelle prossime puntate de La notte nel cuore, Turkan interromperà il litigio di Bunyamin e Canan per incolpare il suo amante di averle regalato un bracciale falso.

A quel punto tutto si ribalterà a La notte nel cuore: Canan esigerà delle spiegazioni per quel regalo e Turkan non si farà pregare. "Tuo marito mi ha ingannata", dirà la domestica, "Ti ha tradita con me e mi ha regalato un bracciale falso". Bunyamin non potrà più mentire a Canan che si scaglierà contro di lui: "Mi hai aggredita per una cena e tu invece mi hai tradita sotto il mio naso, urlerà. Turkan arriveranno alle mani: "Ti ucciderò", urlerà la moglie di Bunyamin. Esma ed Esat arriveranno a dividere le due donne, ma la situazione sarà molto complicata. Bunyamin proverà a fare la vittima, dicendo che è stata Turkan a sedurlo e Canan si scaglierà anche contro di lui. Esma porterà via Canan e proverà a farla calmare, mentre Esat resterà con suo fratello e lo rimprovererà per aver tradito sua moglie.

"Tutti gli uomini sono bugiardi e traditori" dirà in lacrime Canan, che sarà tormentata dal dubbio che Halil l'abbia truffata. Esma, non sapendo nulla del padre di Nuh e Melek, assicurerà a Canan che tutto si risolverà.

La passione tra Bunyamin e Turkan e il nuovo corteggiatore di Canan

Nelle puntate in onda in Italia, Bunyamin si è lasciato andare alla passione con Turkan che lo ha sedotto appena ha saputo che è diventato un Sansalan. Gli sguardi tra i due sono diventati presto qualcosa di più e Turkan ha dato appuntamento a Bunyamin in una pensione. Dopo essere stati insieme, Turkan ha dichiarato il suo amore all'uomo, dicendogli che per lei non si è trattato di un semplice errore. Bunyamin, lusingato dalla dichiarazione d'amore, ha deciso di continuare la relazione e ha regalato anche un bracciale alla sua amante.

Nel frattempo, Halil ha iniziato a corteggiare Canan con il permesso di Hikmet. L'uomo, infatti, non ha alcun interesse sentimentale per la moglie di Bunyamin. Il suo scopo è sottrarre alla donna tutti i soldi che suo marito ha guadagnato diventando un Sansalan.