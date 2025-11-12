Una nuova ospite si affaccerà a villa Sansalan nelle prossime puntate de La notte nel cuore e si presenterà a Bunyamin: "Sono Peri, la fidanzata di Cihan", dirà facendolo restare senza parole.

Le anticipazioni rivelano che quando saprà da Bunyamin che Cihan è sposato, Peri tornerà sui suoi passi e fingerà di avergli fatto uno scherzo. La ragazza dirà di essere una cara amica di Cihan, arrivata in Cappadocia per lavoro. Quando Melek e suo marito arriveranno alla villa, Cihan abbraccerà la sua amica, ma la tensione sarà alle stelle.

Un nuovo arrivo a La notte nel cuore: Peri riabbraccerà Cihan

Le anticipazioni de La notte nel cuore raccontano che presto arriverà un personaggio che scombussolerà la serenità a fatica conquistata da Cihan e Melek. Tutto avrà inizio quando Sumru, delusa da tutta la sua famiglia, deciderà di lasciare Tahsin e si trasferirà per un po' a Gumushane. La donna non potrà tollerare il fatto che persino l'uomo che ama abbia messo in dubbio l'abuso da parte di Halil. Tahsin e la sua famiglia si renderanno conto di aver sbagliato di grosso con Sumru, soprattutto quando avranno la prova concreta della violenza. La vecchia amica della donna, infatti, mostrerà ai Sansalan la denuncia firmata nei confronti di Halil all'epoca dei fatti.

Tormentati dai sensi di colpa, Tahsin, Nuh, Harika, Esat e il resto della famiglia raggiungeranno Sumru a Gumushane per chiederle perdono. Con loro ci saranno anche Cihan e Melek, ma nonostante tutto non riusciranno ad ottenere il perdono sperato. Sumru, infatti, non sopporterà il fatto che abbiano avuto bisogno di una prova tangibile per credere alle sue parole. Mentre tutti saranno fuori città, a casa Sansalan arriverà una sconosciuta che sarà accolta da Bunyamin. Quest'ultimo, in quel momento, sarà al telefono con Melek che sentirà la presentazione della ragazza a Bunyamin. "Sono Peri, la fidanzata di Cihan", dirà la nuova arrivata. La conversazione si interromperà e Melek sarà sconvolta da quello che ha sentito, ma non dirà nulla a Cihan fino a quando non torneranno a casa.

Peri, nel frattempo, vedendo il volto di Bunyamin farsi scuro dirà che stava scherzando e che si trova lì per lavoro. L'uomo le spiegherà che Cihan è sposato e quindi non può avere nessuna fidanzata.

Melek avrà un pessimo presentimento dopo aver visto Peri

Nelle prossime puntate de La notte nel cuore, il ritorno a casa sarà difficile per Melek. Al loro arrivo, Bunyamin informerà subito Cihan della nuova ospite: "C'è la tua fidanzata qui", dirà. Sansalan sarà perplesso, ma quando vedrà Peri la accoglierà con un abbraccio. Melek noterà la grande confidenza che c'è tra loro e resterà in disparte, a differenza di Peri che sarà raggiante e solare. La nuova arrivata rimprovererà Cihan per non averla avvisata del suo ritorno in Cappadocia e solo allora lui le presenterà sua moglie.

Melek stringerà la mano a Peri fingendosi lieta di conoscerla, ma non sarà così. Bunyamin proverà a stemperare la tensione dicendo che la ragazza si era presentata scherzosamente come la fidanzata di Cihan, ma l'atmosfera sarà infuocata. Melek sarà di pessimo umore e quando suo marito le chiederà cosa c'è che non va lei gli dirà che soffre per Sumru. In realtà la donna avrà un pessimo presentimento e non si sbaglierà: tra Peri e Cihan, infatti, c'è stato qualcosa di più di un'amicizia, ma lui preferirà tenerglielo nascosto.

Cihan e Melek: un amore senza ombre?

Nelle puntate de La notte nel cuore in onda in Italia, tra Melek e Cihan tutto va a gonfie vele. I due hanno dovuto affrontare diversi ostacoli, ma non hanno mai messo in dubbio il loro amore.

Il maggiore problema della coppia è stato Nuh che si è opposto al matrimonio e ha fatto pressioni su Melek affinché portasse avanti la gravidanza da sola. L'amore, però, è stato più forte di tutto e Cihan e Melek sono diventati marito e moglie , con una delle cerimonie più attesa de La notte nel cuore. Adesso nessuno osteggia la loro relazione, Nuh si sta facendo curare e ha promesso di non interferire più nella vita di sua sorella. Melek può vivere in modo sereno le ultime settimane che precedono il parto, ma Cihan non le ha mai parlato del suo passato sentimentale. Tutti i nodi verranno al pettine.