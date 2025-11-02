Harika e Nazim inizieranno una storia d'amore nelle prossime puntate de La notte nel cuore: l'avvocato, però, sarà sempre un po' distante a causa del brutto carattere della ragazza.

Le anticipazioni rivelano che, tra Harika e Nazim, nascerà una relazione, ma la poca sensibilità della sorella minore di Cihan creerà non pochi problemi alla coppia. L'avvocato si allontanerà da lei quando vedrà il suo atteggiamento cattivo nei confronti di Sevilay, ma Harika saprà farsi perdonare e otterrà un'altra possibilità.

Harika e Nazim: molto più di un'amicizia

Le anticipazioni de La notte nel cuore annunciano che, presto, sboccerà un nuovo amore tra Harika e l'avvocato Nazim. I due inizieranno ad avvicinarsi con l'arresto di Cihan che toccherà, in particolar modo, la ragazza. Harika sarà disperata all'idea di sapere suo fratello in carcere e Nazim le starà vicino, assicurandole che farà di tutto per risolvere il problema. L'avvocato, inoltre, inviterà Harika a cena perché la vedrà particolarmente giù e da quel momento tra i due nascerà un legame speciale, destinato a trasformarsi presto in una relazione. Quando riaccompagnerà Harika a casa, Nazim le sfiorerà le labbra e le confiderà che vuole parlare della loro storia a Cihan perché si sente di agire alle sue spalle.

Presto l'avvocato avrà modo di conoscere più a fondo la ragazza e non amerà alcuni lati del suo carattere. Nazim percepirà una certa cattiveria in Harika nei confronti dei più deboli e proverà a cambiarla in meglio, ma non sempre riuscirà a farla ragionare.

Il carattere insensibile di Harika farà dubitare Nazim

Nelle prossime puntate de La notte nel cuore, Harika racconterà a Nazim che Sevilay è partita e Cihan ha dato la colpa a lei. L'avvocato chiederà alla ragazza cosa abbia fatto a Sevilay e lei non avrà problemi a spiegarsi: "Ho detto solo la verità, che la macchina che guidava era della mia famiglia e anche i soldi che prelevava". Di fronte alla naturalezza della ragazza, Nazim sarà perplesso e proverà a farle capire che ha sbagliato perché ha ferito profondamente Sevilay.

L'uomo ricorderà alla ragazza che Nuh e sua sorella hanno sofferto molto per cercare la loro mamma e riassumerà la loro vita difficile. Vedendo Nazim così preso, Harika si scuserà con lui e si renderà conto che se continuerà così lo perderà. Lui, infatti, sarà molto freddo e scostante con la ragazza che dopo alcuni giorni chiederà un chiarimento. Nazim le ricorderà tutti gli errori commessi e soprattutto la sua insensibilità, ma per Harika sarà un pessimo momento. La ragazza, in lacrime, dirà all'avvocato che è rimasta sola, Esat è in carcere e Samet è morto. Lui non potrà fare altro che abbracciarla e darle un'altra occasione.

Harika va d'accordo solo con Cihan e Esat

Nelle puntate in onda in Italia, Nazim è il migliore amico di Cihan e grazie al suo lavoro di avvocato gli dà consigli utili.

Tra lui e Harika non c'è ancora niente a parte una conoscenza superficiale. Harika è una ragazza molto legata al denaro della sua famiglia e va d'accordo con Esat e la sia Hikmet che dopo la partenza di Sumru rappresentano la sua famiglia. Con suo fratello, Harika condivide il disprezzo per Nuh e Sevilay, considerati degli approfittatori e la causa dell'allontanamento della loro mamma.